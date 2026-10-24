Jaén felicita a Lucas Paulano por su segundo puesto en Eurovisión Junior

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Jaén, 24 oct (EFE).- La ciudad y la provincia de Jaén se están volcando en felicitar a su paisano Lucas Paulano tras haber obtenido un segundo puesto en el Festival de Eurovisión Junior celebrado esta noche en Malta.

Paulano, de 10 años de edad, ha obtenido 184 puntos (108 de ellos de los jurados profesionales y el resto del televoto del público) con su canción ‘Cuore Bello’, lo que le dejó en segunda posición tras Armenia.

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“Gracias de corazón Lucas, hemos soñado contigo y nos has llevado con tu ‘Cuore Bello’ a lo más bonito, a acompañarte en esta gran aventura y a sentirnos muy orgullosos y orgullosas de lo que has conseguido”, ha escrito el alcalde de Jaén, Julio Millán, en redes sociales nada más concluir el festival.

Millán ha pronosticado a Lucas Paulano “un gran camino por recorrer lleno de éxitos y de muchas alegrías” y ha añadido: “Te vamos a acompañar siempre en esta apasionante aventura. Esto no ha hecho más que empezar. Te esperamos con los brazos abiertos”. EFE

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gd/fp