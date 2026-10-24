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Feijóo echa mano de consejeros y alcaldes para sus listas, aprovechando la excepción que permite los Estatutos

18/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Feijóo intensifica su presencia en Cataluña con este gran acto en Barcelona y el anuncio del fichaje de Xavier García Albiol como cabeza de lista de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
18/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Feijóo intensifica su presencia en Cataluña con este gran acto en Barcelona y el anuncio del fichaje de Xavier García Albiol como cabeza de lista de las elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a numerosos consejeros autonómicos y alcaldes para las listas electorales de las elecciones del 29 de noviembre, aprovechando la excepción que recogen los Estatutos del Partido Popular.

Feijóo ha buscado rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas tanto a consejeros de CCAA como a numerosos alcaldes en ejercicio. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) considera incompatible ostentar al mismo tiempo la condición de consejero autonómico y concurrir como candidato a diputado. Por lo tanto, esos consejeros deben dejar sus responsabilidades en los Ejecutivos regionales y los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia tendrán que remodelar sus gobiernos regionales.

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En el caso de los alcaldes, la LOREG permite la compatibilidad de ocupar el cargo de alcalde o concejal con el de parlamentario. Sin embargo, el PP es más estricto en sus propios Estatutos, ya que en su artículo 12 señala que la condición de diputado es "incompatible" con el desempeño del cargo de alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes.

A renglón seguido, los 'populares' incluyen excepciones en sus normas internas al asegurar después que el Comité de Derechos y Garantías "velará por la aplicación del régimen de incompatibilidades" que se establece este artículo y resolverá las cuestiones que puedan plantearse. "La autorización de excepciones que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del partido serán aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional", añade el citado artículo.

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ALCALDES DE VALENCIA, HUELVA, SANTANDER O BADALONA

En esta ocasión, el PP ha echado mano de esas excepciones que recogen los Estatutos y ha situado en sus listas electorales a alcaldes de grandes ciudades, muchas ellas capitales de provincia, que tendrán un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

El primer fichaje que anunció el líder del Partido Popular fue el de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona (Barcelona), que será 'número uno' del partido al Congreso en la candidatura por Barcelona.

Además, formarán parte de las listas del PP a las generales la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que encabezan las listas al Congreso de sus respectivas provincias.

También hay varios regidores en el Senado que acompañarán a Feijóo en las listas de las generales de noviembre. Es el caso del la alcaldesa de Santander, que lidera la lista al Senado por Cantabria, o del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que vuelve a encabezar la lista del partido por su provincia en la Cámara Alta.

INTERCAMBIO EN LAS CÁMARAS

Con las nuevas incorporaciones de consejeros y alcaldes, Feijóo ha tenido que hacer algunos ajustes en las listas y muchos de los diputados de las Cortes que acaban de disolverse pasarán ahora al Senado.

Es el caso de veteranos cargos del PP como Agustín Conde, exsecretario de Estado, que irá en la lista de Toledo a la Cámara Alta; el expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Fabra, que también irá al Senado por Castellón, o de Carlos Rojas, exalcalde de Motril y exportavoz en el Parlamento Andaluz.

También pasan al Senado cargos como Marta González, que irá en la lista de A Coruña y que en esta legislatura ha ocupado un puesto en la Mesa del Congreso. Por el contrario, Rocío Dívar --portavoz del Grupo Popular en el Senado-- da el salto al Congreso al encabezar la lista por Zaragoza.

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EuropaPress

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