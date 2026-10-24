El Sabadell quiere retomar la senda del triunfo contra el Tenerife

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Sabadell (Barcelona)/Santa Cruz de Tenerife, 22 oct (EFE).- La Nova Creu Alta acogerá este domingo un choque entre dos recién ascendidos, el Sabadell (10º) y el Tenerife (12º), en el que el equipo catalán buscará retomar la senda de la victoria tras la derrota en Burgos.

El Sabadell protagonizó su peor partido en El Plantío (0-1), pero solo cedió por un gol de penalti repetido en casa de un candidato a la promoción y sigue en la mitad alta de la clasificación.

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El cuadro de Ferran Costa apenas ha perdido dos partidos en diez jornadas, una cifra extraordinaria para un equipo que hace dos años competía en Segunda Federación, y continúa mucho más cerca de las plazas de 'playoff', a dos puntos, que del descenso, a ocho.

Es el mejor equipo de los cuatro que proceden de Primera Federación, con dos, tres y cuatro puntos más que el Eldense (11º), el Tenerife (12º) y el Celta Fortuna (14º).

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El conjunto arlequinado intentará recuperar las buenas sensaciones en su regreso a la Nova Creu Alta, después de los desplazamientos a Ceuta (1-2) y a Burgos.

Llevan diez puntos de doce posibles como locales y ahora recibirán a un equipo en mala dinámica, con tres empates y dos derrotas en las últimas cinco jornadas.

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Continúan de baja Miki Codina, Genar Fornés, Nicholas Gioacchini, Xavi Moreno y Patrick Nuamah, pero Costa recupera a Javi López-Pinto tras lesión y a Edgar Gonzalez después de sanción.

El central catalán, pieza imprescindible, sería la gran novedad en el once arlequinado, en detrimento de José Luis Catalá. Podría haber más variaciones después de la mala imagen de Burgos.

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Por su parte, el CD Tenerife afronta su segunda salida consecutiva en liga después de sumar un punto ante Celta Fortuna en Balaídos, que pudo haber sido una victoria in extremis, pero Nacho Gil se resbaló al ejecutar la pena máxima en el descuento, que hubiera significado el primer triunfo blanquiazul desde aquel conseguido el pasado 13 de septiembre ante el Leganés.

Aún así, el punto conseguido a domicilio ha servido para seguir recuperando confianza y sumar buenas sensaciones con los últimos resultados que ha cosechado el equipo, al empatar en casa ante un rival como el Girona y con un juego más convincente y este último choque ante el conjunto vigués, que ha dejado un mejor sabor de boca respecto a la dinámica que traía antes el equipo.

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Delante estará una de las sorpresas hasta el momento de la temporada, un CE Sabadell de Ferrán Costa que, después de protagonizar dos ascensos seguidos, se ha instalado en la Segunda División con uno de los comienzos más llamativos del curso, en los que el cuadro catalán ha encajado únicamente dos derrotas, la última el pasado fin de semana en el que cayeron por 1-0 en casa del Burgos.

El conjunto barcelonés se sitúa como décimo clasificado, con 16 puntos, a tres del CD Tenerife (duodécimo), después de haber firmado actuaciones destacadas como los empates a cero ante Real Sporting y Castellón, o las victorias ante Almería, Córdoba y Real Oviedo.

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Esta jornada 11 dejará un duelo de recién ascendidos que se colocan en la zona noble de la tabla clasificatoria, con trayectorias similares y que llegan a la contienda con la misión de reencontrarse con la victoria, siendo los tinerfeñistas quienes más la necesitan después de encadenar un más de un mes completo que no logran una.

- Alineaciones probables:

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Óscar Sanz, Edgar, Bonaldo, Pipa; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Baena.

Tenerife: Dani Martín; César, Landázuri, León, David Rodríguez; Dani Fernández, Juanjo, Jesús Álvarez, Nacho Gil; Gomis, Enric Gallego.

Árbitro: Saúl Ais, Comité Valenciano.

Estadio: La Nova Creu Alta (14:00 h)

EFE

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