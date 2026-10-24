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El PP censura que a Sánchez le abrieran el Reina Sofía para su vídeo antibelicista y que se "apropie" del Guernica

09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
09/10/2026 El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). Tellado ha comparecido ante los medios tras la primera reunión del Comité de Campaña del Partido Popular para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha censurado que al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, le abrieran el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para que pudiera grabar el vídeo en el que recupera el 'No a la guerra' y le ha afeado que se "apropie" del Guernica, el celebre cuadro de Pablo Picasso cuyo título alude al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil española.

Tellado ha criticado así el video publicado este sábado por Sánchez, donde se le ve caminando a solas por el citado museo y hablando frente al Guernica, una obra de arte que, según dice, representa "qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón".

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Un video con el que el presidente invoca el espíritu de 'No a la guerra' y presume de haber mantenido los mismos principios en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y de hacerlo "sin dobles raseros".

En un comentario publicado en X, y recogido por Europa Press, Tellado, también director de campaña del PP, no entra en el fondo del mensaje de Sánchez pero sí critica la "cara" que, a su juicio, tiene por que le hayan abierto "para él" el Reina Sofía, y todo "para agrandar su ego".

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"Hay que tener cara. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un 'spot' publicitario en precampaña electoral", denuncia Tellado, quien concluye avisando de que el próximo 29 de noviembre "se acabará el privilegio como forma de hacer política".

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