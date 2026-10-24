El clásico, en once números

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Juan José Lahuerta

Madrid, 24 oct (EFE).- El Barcelona y el Real Madrid afrontan este domingo un clásico marcado por el equilibrio histórico, la extraordinaria producción goleadora del conjunto azulgrana y el rendimiento de algunas de sus principales figuras. Once números permiten descubrir las curiosidades, los récords y las tendencias que rodean uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol mundial.

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106-106, un empate después de 124 años: el equilibrio histórico es absoluto. Barcelona y Real Madrid acumulan 106 victorias cada uno en sus 264 enfrentamientos oficiales, completados con 52 empates. También existe una igualdad extraordinaria en los goles: 444 del conjunto blanco y 441 del azulgrana.

23, el fortín azulgrana: el Barcelona encadena 23 victorias consecutivas como local en Liga, una racha que comenzó después de su derrota ante el Villarreal en mayo de 2025. Es la cuarta mejor serie de la historia del campeonato y está a dos triunfos de alcanzar el siguiente escalón del podio histórico.

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39, una máquina de marcar goles: el Barcelona ha anotado 39 tantos en las primeras nueve jornadas de Liga, con una media de 4,33 por encuentro. Solo el Sevilla de la temporada 1940-41, con 42 dianas, presentó una producción ofensiva superior a estas alturas del campeonato.

12, Mbappé tiene tomada la medida al Barcelona: el delantero francés acumula doce goles en diez enfrentamientos contra el conjunto azulgrana, seis de ellos desde su incorporación al Real Madrid. En sus seis clásicos como madridista presenta un promedio de un tanto cada 75 minutos.

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20, Lamine Yamal fabrica goles: el extremo del Barcelona suma diez goles y diez asistencias en sus últimos diez encuentros oficiales, una secuencia extraordinaria en la que siempre ha participado directamente en algún tanto. Su capacidad para marcar y asistir se ha convertido en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo de Flick.

6 de 7, Flick domina los clásicos: el entrenador alemán ha ganado seis de sus siete enfrentamientos contra el Real Madrid desde su llegada al banquillo azulgrana. Una estadística que contrasta con las cuatro victorias que consiguió el Barcelona en los quince clásicos anteriores a su incorporación.

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13, el empate está desaparecido: ninguno de los últimos trece clásicos de Liga terminó en tablas. El Real Madrid ganó ocho y el Barcelona cinco, una sucesión de enfrentamientos que siempre encontraron vencedor y que contrasta con los 35 empates registrados en la historia de sus duelos ligueros.

8, Mbappé también provoca penaltis: desde su llegada al Real Madrid, el francés ha forzado ocho penas máximas en Liga y ha transformado diecisiete. Solo Ante Budimir supera ambos registros durante ese periodo, con 11 penaltis provocados y 18 convertidos.

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31, Güler reparte el peligro: el centrocampista turco ha creado 31 ocasiones de gol en las primeras nueve jornadas de Liga, además de marcar dos tantos y repartir dos asistencias. Su promedio supera las cinco oportunidades generadas por cada 90 minutos, una muestra de su creciente influencia en el juego del Real Madrid.

61-115, dos defensas, dos mundos: el Barcelona ha recibido 61 disparos en las primeras nueve jornadas de Liga, casi la mitad de los 115 concedidos por el Real Madrid. Una diferencia considerable entre dos equipos que, sin embargo, han encajado exactamente los mismos goles: nueve cada uno.

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24, Bellingham es el más castigado: el centrocampista inglés es el futbolista del Real Madrid que más faltas ha recibido en Liga, con 24 infracciones. En el Barcelona, Lamine Yamal encabeza esta clasificación con trece, una diferencia notable entre dos de los jugadores más desequilibrantes del clásico. EFE