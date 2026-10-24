Detenidos dos hombres por agredir con arma blanca a otro en Molina de Segura (Murcia)

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Murcia, 24 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura (Murcia) a dos hombres como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa por agredir a otro varón con un arma blanca y un objeto contundente durante una disputa relacionada presuntamente con la venta de drogas, ha informado este sábado este cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 21 de octubre, cuando una llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control de la Policía Nacional alertó de la presencia de un hombre tendido en el suelo y sangrando en las inmediaciones de la calle García Lorca de Molina de Segura.

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Los agentes desplazados al lugar localizaron a la víctima con una herida en el pecho y un golpe en la cabeza. Los servicios sanitarios la atendieron y la trasladaron de urgencia a un centro hospitalario de la capital murciana.

Las primeras indagaciones de los agentes apuntaron a una disputa entre dos hombres relacionada con la venta de sustancias estupefacientes.

Durante el enfrentamiento, uno de ellos habría atacado a la víctima con un arma blanca y le habría causado una herida en el pecho, añade la fuente.

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Cuando el agredido intentó abandonar el lugar, otro hombre supuestamente le golpeó en la cabeza con un objeto contundente. El impacto le hizo caer inconsciente al suelo y le provocó una segunda lesión.

La investigación policial ha permitido identificar a los presuntos responsables, que han sido localizados y detenidos gracias al dispositivo de búsqueda establecido.

Ambos arrestados contaban con antecedentes por detenciones anteriores relacionadas con distintos delitos.

Tras pasar a disposición judicial como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional. EFE

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