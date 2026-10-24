Desalojada la estación de Plaza de Armas de Sevilla por el incendio de un autobús

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Sevilla, 24 oct (EFE).- La estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla, uno de los principales puntos para el desplazamiento de viajeros en transporte público por carretera en la capital andaluza, ha sido desalojada pasadas las 14:00 horas debido al incendio que afecta a un autobús estacionado en su interior.

Como ha comprobado EFE, la estación ha sido desalojada y han quedado paralizados todos sus servicios, mientras los bomberos trabajan en sofocar las llamas.

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El incendio se ha iniciado en la parte trasera del vehículo, sin que de momento haya trascendido si hay personas afectadas.

El servicio 112 ha movilizado a bomberos, Policía Nacional y Local y emergencias del Ayuntamiento.

El fuego ha provocado además una intensa humareda visible desde varios puntos de la capital andaluza y su extrarradio. EFE

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