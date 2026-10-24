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99-81. Un Juan Núñez de récord lidera la victoria del Barça ante el Casademont Zaragoza

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El Barça venció con claridad al Casademont Zaragoza (99-81), que encajó su primera derrota fuera de casa, con una gran actuación del base Juan Núñez, que firmó 23 puntos y 22 de valoración, batiendo su récord personal en ambas facetas en la Liga Endesa.

Los maños lideraron el choque en los primeros minutos, pero los locales, sin Justin Robinson y Joel Parra, descartados por Aleksander Sekulic, reaccionaron y dieron la vuelta al marcador. Tras el descanso, un parcial 14-0 dibujaba un final de encuentro tranquilo para el Barça, pero una racha 2-17 en el último período amagó con un intento de remontada que finalmente no se materializó.

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El choque comenzó con un intercambio de canastas entre ambos conjuntos en el que destacó el pívot visitante Laurynas Birutis, quien anotó los primeros diez puntos para su equipo.

Con la llegada de las primeras rotaciones, el Zaragoza logró situar una pequeña renta de seis tantos (7-13, min.4). No obstante, el Barça reaccionó desde la defensa y consiguió terminar el cuarto por delante en el marcador (24-21, min.10).

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Además, en el primer período, el conjunto maño perdió a uno de sus jugadores importantes, Caleb Homesley, que se retiró a vestuarios doliéndose de su tobillo.

En el segundo parcial, el acierto de ambos conjuntos disminuyó notablemente. En tres minutos, solamente el visitante Gabriel Olaseni convirtió un tiro libre.

Poco a poco, los blaugranas volvieron a recuperar sensaciones, y cinco puntos consecutivos de Oliver Nkamhoua establecieron una diferencia de nueve puntos, la máxima hasta entonces, que obligó al técnico visitante, Gonzalo García de Vitoria, a pedir tiempo muerto (42-33, min.15).

En primera instancia, el parón no surtió efecto y el Barça llegó a situarse doce puntos arriba. Sin embargo, un último arreón final de los aragoneses estableció el 48-40 con el que el choque llegó a la media parte.

Los azulgranas salieron del paso por vestuarios con una marcha más, tanto en ataque como en defensa, y firmaron un parcial 14-0 de salida en tres minutos y medio (62-40, min.24).

El Barça levantó el pie del acelerador, y ello lo aprovechó el Zaragoza, liderado por Gabriel Olaseni, para rehacerse del golpe y reducir la diferencia antes del último asalto (72-67, min.30).

En el cuarto período, los maños reaccionaron y firmaron un parcial 2-12 que redujo la renta a ocho puntos y obligó a Aleksander Sekulic a pedir tiempo muerto (74-69, min.33).

Los azulgranas mejoraron sus prestaciones en ataque. Cuatro puntos de Olek Balcerowski y tres de Justin Minaya permitieron a los locales respirar algo más tranquilos (82-71, min.35).

Sin embargo, esta vez los visitantes no ofrecieron réplica y vieron como un Barça desatado aumentaba la diferencia hasta el 99-81 final, que mantenía su condición de invictos en el Palau Blaugrana esta temporada en la Liga Endesa.

Ficha técnica:

99 - Barça (24+24+24+27): Punter (6), Gibson (8), Martin (2), Evbuomwan (4), Balcerowski (2) -cinco inicial- Umude (2), Brizuela (14), Ubal (3), Nkamhoua (14), Núñez (23), Minaya (9) y Nebo (12).

81 - Casademont Zaragoza (21+19+17+24): Blumbergs (11), González (5), Jaworski (6), Birutis (12), Vives (9) -cinco inicial- Olaseni (18), García (-), Homesley (-), Brussino (15), Fernández (-), García (5) y Alías (-).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Vicente Martínez e Igor Esteve. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 3.910 espectadores. En el descanso, el Barça homenajeó a los jugadores más veteranos de la sección, que vistieron la camiseta en la década de los 50. EFE

pbl/asc

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