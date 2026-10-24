8.300 aspirantes, más de la mitad mujeres, optan a convertirse en funcionario de Prisiones

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Madrid, 24 oct (EFE).- Un total de 8.313 personas, de las cuales el 61 por ciento son mujeres, están convocadas el domingo a participar en el examen para optar a una de las 1.050 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Para la prueba que se desarrolla a partir de las 9:00 horas en facultades de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria se han admitido 5.103 solicitudes de mujeres y 3.210 de hombres, según los datos facilitados a EFE por Instituciones Penitenciarias.

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El examen constará de dos ejercicios. La primera parte es un cuestionario de 120 preguntas, con cuatro respuestas múltiples, siendo una sola la correcta y con penalización en las preguntas incorrectas.

Una vez finalizada esta primera parte y tras un receso de 45 minutos, cada aspirante contestará por escrito a preguntas sobre ocho supuestos prácticos, con cuatro respuestas múltiples y con las mismas reglas del ejercicio anterior.

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Desde CSIF Prisiones, sindicato mayoritario en este sector, consideran una buena noticia la convocatoria pero califican de "insuficientes" las plazas, toda vez que el millar ofertado no garantiza el relevo generacional, una mayor seguridad ni un correcto funcionamiento de los centros penitenciarios.

En un comunicado recuerdan que, además de las jubilaciones, la Administración penitenciaria debe afrontar las necesidades de personal derivadas de la apertura, ampliación y pleno funcionamiento de la prisión de Archidona y de las necesidades de los centros de Murcia II y Las Palmas II. EFE

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