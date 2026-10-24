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62-67. Las Valkyries reaccionan a tiempo e igualan las finales

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Julia López

Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- Las Golden State Valkyries se impusieron a las Atlanta Dream (62-67) en el cuarto partido de las finales de la WNBA disputado este sábado, gracias a que sus estrellas Gabby Williams y Ceci Zandalasini recuperaron su mejor versión (17 y 10 puntos respectivamente) e igualan la serie por el anillo (2-2).

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El conjunto californiano respondió a la presión después de encadenar dos derrotas contundentes, en un encuentro en el que no dio opciones a las locales en ningún momento, quienes perdieron su primer partido en casa en los 'playoffs' esta temporada.

La buena defensa de las violetas sobre Angel Reese no le permitió brillar como en los partidos anteriores y terminó con un pobre 2/12 en tiros de campo.

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Tras haber sufrido la peor derrota de la temporada en el tercer partido de las Finales (-26 puntos), la entrenadora Natalie Nakase introdujo dos cambios en el quinteto inicial de Golden State, en el que dio entrada al Tiff Hayes y Kaila Charles para buscar más eficacia ofensiva, dejando a la italiana Zandalasini en el banquillo.

Sin embargo, la prueba no funcionó porque el comienzo siguió la tónica de los últimos duelos: sin acierto para las californianas y con las Dream lanzadas.

Tras un tiempo muerto de Nakase mediado el primer tiempo, y sobre todo, con la entrada precisamente de Cecilia Zandalasini a la pista, la energía de las Valkyries cambió en defensa (con cuatro robos consecutivos y dejando a la estrella Reese en 0 puntos en el primer cuarto) y, en ataque, con un parcial de 12-0.

La intensidad aumentó en un segundo período y las dos grandes estrellas de Golden State aparecieron cuando más las necesitaba su equipo.

‘Ceci’, con un bonita penetración por el centro sumó un 2+1, que unido a la contribución de la alero Gabby Williams (con siete puntos casi consecutivos), daban la mayor ventaja en el marcador hasta ese momento a las visitantes (+16).

Atlanta recibió de su propia medicina. Es el equipo que más balones roba por partido de la liga estadounidense, pero en la primera mitad le condenaron sus 14 pérdidas.

En la reanudación, las Dream se parecieron más al energético equipo que venía de sumar dos victorias seguidas para remontar la serie. Un triple lateral de la australiana Borlase recortó la distancia a solo 6 puntos (40-46).

Pero las ‘violetas’ demostraron personalidad y contestaron cada vez que Atlanta se acercó en el luminoso para mantener la distancia.

En los minutos finales, con las locales volcadas alentadas por su público, Tiff Hayes se echó a su equipo a la espalda con productivas penetraciones a canasta y un lejano tiro de tres de Burton dio aire a Golden State (55-64 a falta de 4:19 minutos).

La emoción se mantuvo hasta el final. Rhyne Howard contestó con un 2+1 al ‘fade-away’ de Veronica Burton a falta de 28 segundos y cuatro abajo para Atlanta, pero dos triples consecutivos fallados de las locales sellaron la victoria para las Valkyries.

El próximo lunes regresarán a San Francisco para el quinto partido, que se jugará en el pabellón Valhalla para desempatar unas finales que se decidirán al mejor de siete.

- Ficha Técnica:

62 – Dream (11+15+19+17): Canada (10), Gray (5), Reese (8), Howard (19), Hillmon (6) -quinteto inicial-, Bonner (4), Borlase (10), Koné (-), Okot (-), Paopao (-) y Walker-Kimbrough (-).

67 – Valkyries (16+26+12+13): Burton (13), Williams (17), Hayes (13), Charles (5), Stokes (4) -quinteto inicial-, Thornton (3), Zandalasini (10), Gueye (-), Chen (-), Salaun (2), Amihere (-) y Jocyte (-).

Árbitros: Roy Gulbeyan, Tim Greene y Marcy Williams.

Incidencias: encuentro correspondiente al cuarto partido las finales de la WNBA en el pabellón State Farm Arena de Atlanta (Estados Unidos). EFE

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