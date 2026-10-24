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3-3. Nápoles y Roma firman tablas tras un festival de goles

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Carlos Expósito

Roma, 24 oct (EFE).- El Nápoles y el Roma firmaron un empate (3-3) tras un encuentro loco, con ocasiones constantes en ambas áreas, en el que los locales se adelantaron con una chilena de André Zambo Anguissa y un doblete de Scott McTominay, pero los romanos no se rindieron y rescataron un punto con el cabezazo de Leonardo Balerdi en el minuto 88, que completó su doblete.

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Era un duelo para calibrar las aspiraciones de cada uno en liga, que sirvió como piedra de toque, entre dos viejos conocidos: Massimiliano Allegri y Gian Piero Gasperini. Ninguno se enfrentó a otro técnico en tantas ocasiones, 32 en total. Y Allegri es el técnico que más veces derrotó a Gasperini, con 14 victorias.

Los napolitanos asumieron la iniciativa en los primeros minutos y encontraron espacios por las bandas, con Matteo Politano y Noa Lang como vías de entrada y Rasmus Hojlund como referencia en el área. 'La Loba' tampoco se limitó a defender, y buscó la respuesta con Donyell Malen, Matías Soulé y Bryan Cristante como protagonistas.

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Fue un duelo de ida y vuelta, de ocasiones constantes en ambas áreas y de disfrute para el espectador. El intercambio de oportunidades dejó pronto claro que el partido no iba a resolverse por falta de ambición.

Hojlund dispuso de varias opciones para adelantar al Nápoles, pero la defensa romana consiguió dificultar sus remates. En el otro lado, Cristante probó suerte y Malen obligó a Alex Meret a intervenir en varias ocasiones.

La igualdad se rompió en el minuto 28, cuando Anguissa se sacó de la manga un espectacular gesto técnico. La defensa del Roma despejó de cabeza una falta colgada al área, pero el rechace quedó a merced del centrocampista camerunés, que, de espaldas a la portería, se coordinó para conectar una chilena. Una resolución de gran calidad que puso por delante al Nápoles.

El tanto no cambió el carácter del encuentro. Continuó abierto.El Roma mantuvo su intención de buscar la portería contraria, y, de hecho, tuvo al descanso más ocasiones que su rival. Mario Hermoso probó suerte en el minuto 37 con un disparo que, tras tocar en un rival, se marchó por poco, y Bryan Cristante estuvo aún más cerca en el 45, cuando un cabezazo se estrelló en el poste.

El descanso vino bien a los de Allegri. El Nápoles regresó al campo dispuesto a ampliar su ventaja y lo consiguió nada más arrancar la segunda mitad. En el minuto 48, Scott McTominay cabeceó en el segundo palo un centro de Matteo Politano para firmar el 2-0.

El gol también tuvo un significado especial para McTominay, que se estrenó como goleador en la Serie A esta temporada tras firmar un doblete en la victoria por 4-3 ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones. El centrocampista escocés, que regresó a la competición tras superar una arritmia cardíaca, volvió a marcar en el Diego Armando Maradona.

Fue un golpe para los de Gasperini. Pero no se rindió, carburó a través de los cambios, con la entrada de los argentinos Santiago Castro y Nahuel Molina, y consiguió recortar distancias en el minuto 69 gracias a Soulé, que recibió una asistencia perfecta de Malen, se acomodó el balón en la frontal del área y batió a Meret con un disparo preciso.

'La Loba' logró esa letalidad que le faltó en la primera mitad y vio cerca la remontada a quince minutos del final. Empató con un potente remate de Balerdi desde dentro del área, después de que el balón rebotara en la cara de Castro y quedara a los pies del defensor.

Pero el fútbol es caprichoso; el destino, más. Era, de nuevo, una gran noche para McTominay. Como el otro día en Europa. Volvió mejor que nunca. En el minuto 82, el escocés recogió un rechace en la frontal del área y soltó un potente derechazo que sorprendió a Gollini.

El conjunto partenopeo no fue capaz de resistir los envites del Roma en los minutos finales en un encuentro completamente loco. A dos minutos del final, Balerdi cabeceó a la red un centro de Wesley para establecer el 3-3 definitivo, en una jugada en la que Beukema reclamó una falta, pero el árbitro dejó seguir la acción.

La decisión desató la indignación de Allegri, que acabó expulsado tras dirigirse al árbitro y gritarle: "¿Pero qué te he dicho?". Así se cerró un duelo muy igualado, con un resultado justo, que colocó al Roma en tercera posición con 18 puntos y al Nápoles noveno con once, en un inicio liguero irregular para los de Allegri.

-- Ficha técnica

3 – Nápoles: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo (Spinazzola, m.80), Marin, Badiashile (Beukema, m.52), Olivera; Anguissa, McTominay; Politano (Giovane, m.67), De Bruyne (Lobotka, m.79), Lang (Vergara, m.80); Hojlund. Entrenador: Massimiliano Allegri.

3 – Roma: Gollini; Mancini (Ghilardi, m.84), Ndicka, Hermoso (Balerdi, m.58); Rensch (Molina, m.58), De Roon, Pisilli (Castro, m.59), Cristante, Wesley; Soulé, Malen (Mora, m.84). Entrenador: Gian Piero Gasperini.

Goles: 1-0, Anguissa (m.28); 2-0, McTominay (m.48); 2-1, Soulé (m.70); 2-2, Balerdi (m.74); 3-2, McTominay (m.83); 3-3, Balerdi (m.89).

Árbitro: Andrea Colombo. Mostró tarjeta amarilla a Marin (m.4) y al entrenador Massimiliano Allegri (m.90+2) por parte del Nápoles, y a Cristante (m.30), Rensch (m.45+1), Balerdi (m.62) y De Roon (m.86) por parte del Roma.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). EFE

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