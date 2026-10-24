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3-2. El Real Madrid resucita a tiempo

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Madrid, 24 oct (EFE).- El Real Madrid escapó de una derrota que parecía inevitable frente al Costa Adeje Tenerife (3-2), que llegó a disfrutar de dos goles de ventaja antes de sucumbir a una remontada del conjunto blanco, irreconocible durante buena parte del encuentro y rescatado por Beerenstein, Schröder y Bruun en una segunda mitad que convirtió el desastre en una celebración.

Segundo en la clasificación y obligado a mantener el ritmo del Barcelona, el equipo de Pau Quesada recibió al Tenerife, en plena racha de tres victorias consecutivas. Pero las visitantes, disciplinadas y bien organizadas, desactivaron durante la primera mitad a un Real Madrid espeso, sin imaginación ni profundidad, que apenas inquietó la portería contraria con dos disparos de Däbritz y Schröder.

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El Tenerife, paciente y ordenado, encontró además un premio inesperado en un error defensivo. Eva Navarro sacó de banda hacia atrás, Lakrar controló mal un balón aparentemente inofensivo y Gramaglia se anticipó para provocar el penalti de la francesa. La propia delantera transformó la pena máxima y dejó al Real Madrid contra las cuerdas antes del descanso.

La situación empeoró tras la reanudación. Padilla, con una espectacular volea en escorzo después de un saque de esquina, amplió la ventaja visitante y pareció sentenciar un encuentro que, sin embargo, estaba lejos de terminar. El Real Madrid encontró una respuesta inmediata en Beerenstein, que aprovechó un centro de Keukelaar al segundo palo para abrir una grieta en la resistencia del Tenerife.

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A partir de entonces, el partido cambió de dueño. El conjunto blanco se lanzó sobre la portería de Noelia Ramos, multiplicó su presencia ofensiva y encerró a un rival que pasó de controlar el encuentro a defender desesperadamente su ventaja. Schröder encontró el empate al aprovechar un balón suelto dentro del área, en una acción que la colegiada validó después de revisar un posible fuera de juego.

La remontada necesitaba todavía un último golpe y lo proporcionó Linda Caicedo. La jugadora colombiana desbordó por velocidad a varias defensoras y obligó a intervenir a Noelia Ramos, cuyo rechace cayó a los pies de Bruun. La delantera no perdonó y culminó una reacción que permitió al Real Madrid transformar una tarde de pesadilla en una victoria de enorme valor con la que se colocó en el liderato provisional.

-- Ficha técnica:

3.- Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar (Silvia Cristóbal, min. 46), Andersson, Levels (Athenea, min. 60); Dabritz (Beerensteyn, min. 46), Senss (Caruso, min. 76), Jacinto; Keukelaar (Bruun, min. 60), Schröder y Caicedo.

2.- Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Koko (Tiwa, min. 95), Zaremba, Cinta, Verges, Quiles; Padilla, Salazar, Zamanian; Mingueza (Moreno, min. 68) y Gramaglia (Suarez, min. 77).

Goles: 0-1, min. 23: Gramaglia; 0-2, min. 53: Padilla; 1-2, min. 58: Berensteyn, min. 58; 2-2, min. 78:; Schroder; 3-2, min. 85: Bruun.

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla al entrenador Yerai Martín (min. 83) por parte del Costa Adeje Tenerife.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la Liga F, disputado en el estadio Alfredo Di Stefano del Real Madrid ante cerca de 3.500 espectadores. EFE

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