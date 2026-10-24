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1-0. Sufrido triunfo del Logroño United ante el Badalona

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Logroño, 24 oct (EFE).- El Logroño United ha roto su mala racha de resultados con un corto triunfo por 1-0 sobre el Badalona, en un choque que ha premiado el acierto en un duelo que pudo cualquiera.

Con esta victoria el Logroño da un paso adelante aunque ha demostrado que tiene mucho trabajo por hacer para encontrar un patrón de juego que le permita dominar los partidos, sobre todo en Las Gaunas; este sábado no lo consiguió, falló ocasiones y acertó en una, al contraataque, en la recta final del choque.

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El Badalona salió ya más agresivo al campo y antes del primer cuarto de hora dejó claras sus intenciones con dos acciones en las que Uría y Julve pudieron adelantar a las catalanas, pero como en toda la tarde, fallaron.

Las locales cogieron el sitio en el partido poco a poco y pasado ese cuarto de hora fue cuando parecieron igualar fuerzas con su rival; Ximena Velazco tuvo una oportunidad clarísima en el 20, a la que respondió muy bien la portera del Badalona y poco después Justina Marcillo también llevó peligro al área rival.

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Esas acciones 'animaron' al Logroño, que pasó por sus mejores minutos hasta el descanso, bien plantado en el centro del campo y con velocidad arriba, pero sin acierto.

Isina, Rebeca Costa, Ana Franco y Ximena Velezco tuvieron remates en el último cuarto de hora que se quedaron cerca de entrar en la portería rival, pero nada más.

El segundo tiempo comenzó como el primero, con el Badalona mejor plantado y más agresivo, con un Logroño decidido a esperar en su campo para tratar de aprovechar la velocidad de sus jugadoras de ataque.

Así, las acciones de peligro se sucedieron en las dos áreas, en la local por la presión del Badalona y en la visitante por contragolpes a los que las riojanas llegaban en muchas ocasiones con poca fuerza.

Tras un buen remate de la catalana Sheyla Guijarro llegaron los contraataques de las riojanas desperdiciadas por la falta de acierto por Cristina Redondo (minuto 52) y Justina Morcillo (70).

Todo pudo cambiar en el minuto 77, cuando Irina Uribe remató al poste en una gran jugada.

El Badalona se desesperó y lo pagó caro, porque tras una buena jugada de Rebeca Costa (minuto 79) llegó otra acción de las que buscaba el equipo riojano que sí terminó en gol.

Las riojanas recuperaron en su campo y lanzaron un contraataque en el que María Barquero controló junto al área y asistió a la argentina Francisca Altgelt, que esta vez si fue efectiva con un remate con la pierna derecha.

Era el minuto 86 y el Logroño supo 'dormir' el partido para llevarse una sufrida victoria que le revive y le acerca a la zona tranquila de la clasificación.

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- Ficha técnica:

1 - Logroño United: María Miralles; Confort Yeboah, Masferrer, Rebeca Costa, Justina Morcillo; Ximena Velazco (Laura Martínez, m.58), Daiana Falfán, Catalina Ongaro; Isina (Valentina Donolato, m.88), Ana Franco (Francisca Altget, m. 76) y Cristina Redondo (María Barquero, m.58).

0 - Levante Badalona: María Valenzuela; Sonia Majarín, Cristina Cubedo, Nerea Carmona, Paula Sánchez (Aitana Fernández, m.87); Mirari Uría (Lorena Navarro, m.64), María Llompart, Lucía Martínez (Katelyn Hrendriks, m.87), Elena Jilve; Irina Uribe y Sheyla Guijarro (Itziar Pinillos, m.74).

Gol: 1-0. min.86: Francisca Altgelt

Árbitra: Elisabeth Calvo. Amonestó a las locales Ximena Velazco y Cristina Redondo; y a las visitantes María Llompart y Cristina Cubedo.

Incidencias: Partido de la Liga F disputado en el estadio de Las Gaunas ante unos 800 espectadores. EFE

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