Espana agencias

Vox se querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por la contramanifestación a su acto en A Coruña

21/10/2026 Cargas policiales durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Varias personas se han reunido organizados por movimientos de ultraizquierda para boicotear la visita del líder de Vox a la ciudad gallega. POLITICA M. Dylan - Europa Press
21/10/2026 Cargas policiales durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Varias personas se han reunido organizados por movimientos de ultraizquierda para boicotear la visita del líder de Vox a la ciudad gallega. POLITICA M. Dylan - Europa Press
Guardar

VOX ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra los responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova con motivo del acto que la formación celebró este jueves en la plaza de María Pita.

Según informa, el grupo político dirige su acción judicial contra el delegado del Gobierno por "haber permitido la celebración de una contramanifestación en el mismo lugar en el que VOX tenía previsto celebrar un acto previamente autorizado".

PUBLICIDAD

"La Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de VOX y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación, pese a las advertencias sobre posibles incidentes", ha denunciado la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro.

Así, la querella atribuye a Blanco un presunto delito electoral, y posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. La acción judicial se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y Subdelegación del Gobierno que pudieran resultar responsables de las decisiones adoptadas.

PUBLICIDAD

De este modo, concreta, VOX se querella contra las "personas que promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación en nombre de Galiza Nova, cuya convocatoria fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno el 17 de octubre".

DELITOS

"Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, así como heridos. Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, presuntos delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos", detalla Castro.

La acción judicial se dirige también contra cuantos autores materiales, inductores o cooperadores de los actos de violencia puedan ser identificados durante la investigación.

Por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia, consultada por Europa Press, se ha eludido hacer declaraciones al respecto del anuncio de dicha querella.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación abogados

El juez de la Audiencia Nacional descarta que el partido condicione la entrega a un pronunciamiento de la Abogacía Española y rechaza sus argumentos sobre secreto profesional y dispersión documental

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación abogados

Colocar corchos de vino en las macetas de interior: para qué sirve y cómo usarlo para controlar el riego

Enterrar el tapón ofrece una señal parcial sobre la humedad superficial, aunque no permite conocer las condiciones reales del sustrato en toda la maceta

Colocar corchos de vino en las macetas de interior: para qué sirve y cómo usarlo para controlar el riego

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

La Fiscalía y las acusaciones sostenían que los arrestados en 2019 fabricaban sustancias explosivas caseras para ocupar el Parlament o cortar infraestructuras clave

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal

Los ministerios de Justicia y Exteriores tienen hasta el miércoles para hacer llegar al tribunal la relación nominal

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

DEPORTES

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”