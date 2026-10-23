Vox se querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por la contramanifestación a su acto en A Coruña

21/10/2026 Cargas policiales durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Varias personas se han reunido organizados por movimientos de ultraizquierda para boicotear la visita del líder de Vox a la ciudad gallega. POLITICA M. Dylan - Europa Press

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VOX ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y contra los responsables de la contramanifestación convocada por Galiza Nova con motivo del acto que la formación celebró este jueves en la plaza de María Pita.

Según informa, el grupo político dirige su acción judicial contra el delegado del Gobierno por "haber permitido la celebración de una contramanifestación en el mismo lugar en el que VOX tenía previsto celebrar un acto previamente autorizado".

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"La Delegación del Gobierno conocía la convocatoria de VOX y permitió también la concentración de los manifestantes contrarios a la formación, pese a las advertencias sobre posibles incidentes", ha denunciado la coordinadora nacional jurídica del partido, Marta Castro.

Así, la querella atribuye a Blanco un presunto delito electoral, y posibles delitos contra los derechos cívicos y de prevaricación administrativa. La acción judicial se extiende también a otras autoridades o funcionarios de la Delegación y Subdelegación del Gobierno que pudieran resultar responsables de las decisiones adoptadas.

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De este modo, concreta, VOX se querella contra las "personas que promovieron, convocaron o dirigieron la contramanifestación en nombre de Galiza Nova, cuya convocatoria fue comunicada a la Subdelegación del Gobierno el 17 de octubre".

DELITOS

"Durante el acto se produjeron gritos, insultos, lanzamiento de balizas y objetos punzantes, así como heridos. Por estos hechos, la querella recoge, entre otros, presuntos delitos de incitación al odio, impedimento o perturbación violenta de una reunión lícita, atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, con la agravante de discriminación por motivos ideológicos", detalla Castro.

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La acción judicial se dirige también contra cuantos autores materiales, inductores o cooperadores de los actos de violencia puedan ser identificados durante la investigación.

Por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia, consultada por Europa Press, se ha eludido hacer declaraciones al respecto del anuncio de dicha querella.

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