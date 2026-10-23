Se Acabó La Fiesta reúne los avales para presentarse en Barcelona el 29N

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Barcelona, 23 oct (EFE).- Se Acabó la Fiesta, el partido que lidera Alvise Pérez, ha reunido los avales necesarios para presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre en la circunscripción de Barcelona.

Según ha informado en un comunicado este viernes, Se Acabó la Fiesta ha conseguido 6.310 avales, superando el 0,1 % del censo que la ley pide para poder concurrir (lo que equivale a 4.399 avales, en el caso de Barcelona).

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El partido dará a conocer próximamente los nombres de la candidatura, una vez haya presentado la documentación ante la Junta Electoral.

"No solo hemos reunido el número suficiente de avales, sino que presentaremos lista electoral en Barcelona, integrada por un equipo comprometido y con ganas de hacer que se les acabe la fiesta a los corruptos", ha afirmado el secretario de organización, Yeray Iglesias.

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Las firmas se han recogido a lo largo de 14 días en Barcelona, Terrassa, Sabadell, L'Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet. EFE