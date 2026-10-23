Romeu confía en sumar una mujer a su 'staff' antes de enero para no pedir una prórroga

Guardar

Barcelona, 23 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, ha dejado abierta la posibilidad de que el club catalán incorpore a una mujer a su cuerpo técnico antes de enero, cuando disputará la Copa de Campeonas de la FIFA en Miami (Estados Unidos), para cumplir con la normativa sin necesidad de solicitar una prórroga.

"Estamos en octubre y esta competición no es hasta enero. Estamos trabajando poco a poco para encontrar a la persona más adecuada. Cuando tengamos una decisión tomada, lo comunicaremos", ha explicado el preparador catalán este viernes en la rueda de prensa previa a la octava jornada de la Liga F Moeve, en la que el conjunto azulgrana recibe al Granada en el Johan Cruyff.

PUBLICIDAD

Romeu ha confirmado que el club es plenamente consciente de la situación y que la dirección deportiva trabaja para encontrar a la persona adecuada, aunque no ha fijado un plazo para tomar una decisión.

El técnico del conjunto azulgrana ha recordado que las demás competiciones disputadas por el Barcelona durante esta temporada no suponen una obligación en este sentido.

PUBLICIDAD

La FIFA aprobó en marzo una normativa destinada a aumentar la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos de sus competiciones. La regulación establece que los equipos participantes deben contar con una entrenadora principal o, como mínimo, una asistente, además de garantizar la presencia de al menos una mujer en el personal médico y de dos mujeres entre los oficiales que se sientan en el banquillo.

Preguntado por las dificultades para aumentar la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos en general, Romeu ha evitado ofrecer una única explicación y ha defendido que los puestos los ocupen las personas mejor preparadas, independientemente de su género.

PUBLICIDAD

"Esperamos y deseamos que suba siempre la gente más preparada, independientemente de que sea un hombre o una mujer", ha afirmado el entrenador, quien ha recordado que muchas mujeres llevan años trabajando en los banquillos y que, si continúan haciéndolo, tendrán oportunidades de acceder a nuevos puestos. EFE

avm/xsf/og