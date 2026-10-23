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Pedro Sánchez protagonizará este sábado en Granada su segundo gran acto de precampaña en Andalucía

10/10/2026 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N. A 10 de octubre de 2026 en Dos Hermanas (Foto de archivo). POLITICA María José López - Europa Press
10/10/2026 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (i), y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N. A 10 de octubre de 2026 en Dos Hermanas (Foto de archivo). POLITICA María José López - Europa Press
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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este sábado, 24 de octubre, en Granada su segundo gran acto de precampaña electoral en Andalucía tras el celebrado el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla), municipio que está considerado como un bastión socialista.

En concreto, el acto de este sábado en Granada está programado a partir de las 11,30 horas, y se llevará a cabo en la Sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de la capital granadina, según ha informado el PSOE, que retransmitirá este mitin por sus redes sociales.

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Junto a Pedro Sánchez, también intervendrán en este acto la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado por dicha provincia, Pedro Fernández.

Montero también intervino en el acto que el líder socialista y candidato a la reelección como presidente del Gobierno ofreció en Dos Hermanas menos de una semana después de anunciar el adelanto electoral y la convocatoria de comicios a las Cortes Generales para el 29 de noviembre.

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La secretaria general del PSOE andaluz ha venido subrayando desde que se anunció la fecha de las elecciones que Andalucía será una "pieza clave" en estos comicios por ser la comunidad desde la que se elige a más diputados en el Congreso --en esta ocasión, hasta un total de 60 de los 350 que componen la Cámara Baja--, al tiempo que ha expresado su deseo de que Pedro Sánchez se deje ver "mucho" en actos en Andalucía en las semanas previas a esa cita con las urnas.

El presidente del Gobierno ya tuvo una presencia significativa en la precampaña y campaña de las recientes elecciones andaluzas que se celebraron el pasado 17 de mayo, en las que el PSOE-A, con María Jesús Montero como candidata a la presidencia de la Junta, repitió como segunda fuerza más votada, pero obtuvo el peor resultado de su historia en número de escaños en el Parlamento andaluz al quedarse con 28, dos menos de los conseguidos en 2022, cuando el cabeza de cartel fue Juan Espadas.

De esta manera, Pedro Sánchez compartió con María Jesús Montero cuatro mítines de campaña, que se celebraron en Cártama (Málaga), La Línea de la Concepción (Cádiz), Pulianas (Granada) y Sevilla , donde ambos cerraron campaña el 15 de mayo.

Anteriormente, ya en este año 2026, Sánchez acompañó a Montero en dos actos de la precampaña de las elecciones andaluzas que se celebraron en dos domingos consecutivos, los días 19 y 26 de abril en Gibraleón (Huelva) y en Córdoba, respectivamente.

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