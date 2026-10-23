Nico Paz y Mbappé, en el once de la tercera jornada

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Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El argentino Nico Paz, atacante del Como, y el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, han sido incluidos en el once ideal de la tercera jornada de la Liga de Campeones por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

El equipo está integrado por el suizo Yann Sommer, guardameta del Brujas, Xavier Mbuyamba (LASK), Lutsharel Geertruida (PSV Eindhoven), Carlos Augusto (Inter), Declan Rice (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Nico Paz (Como), Scott McTominay (Nápoles), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Harry Kane (Bayern Múnich).

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Foden, además, fue elegido mejor jugador de la jornada, galardón en el que releva a Ferran Torres (PSG), designado en la primera fecha, y al francés Bradley Barcola (Liverpool), de la segunda.

El internacional inglés consiguió un triplete en la contundente victoria del Manchester City sobre el AEK Atenas (5-1) y añadió una asistencia al francés Rayan Cherki.

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Por otro lado, el tanto de Rice al Bayern Múnich fue elegido el mejor de la sesión del miércoles y el de otro inglés, Mason Greenwood, delantero del Fenerbahce, ante el Slavia de Praga fue considerado el mejor del martes. EFE