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Messi añade el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a su vitrina de trofeos

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Oviedo, 23 oct (EFE).- El futbolista argentino Leo Messi, considerado uno de los mejores de todos los tiempos y el más exitoso a nivel de trofeos, recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia presidida por los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Messi, quien recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona, afirmó este jueves, en una entrevista con EFE, que se siente "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".

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Según el acta del jurado que le concedió el premio, Leo Messi es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

En esa misma línea, la princesa Leonor destacó, durante la semblanza de los premiados, la "trayectoria irrepetible" de Messi.

"Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas", reflexionó Leonor, quien admitió desconocer "si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal".

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Doña Leonor recurrió a "una gran definición" de un exjugador del Sporting de Gijón para decir que "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

Con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el jugador nacido en Rosario el 24 de junio de 1987 corona un extraordinario palmarés compuesto por 48 títulos colectivos, 35 con el Barcelona, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y diez ligas españolas; 7 con la selección Argentina, entre ellos el Mundial de 2022; 4 con el Inter Miami, su actual club, y 2 con el Paris Saint-Germain.

A nivel individual destacan sus ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), las seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y los tres premios The Best (2019, 2022 y 2023).

Además, ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la liga española en ocho (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).

Este galardón recayó en años anteriores en grandes figuras del deporte como la tenista Serena Williams, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la jugadora de bádminton Carolina Marín, el tenista Rafael Nadal, el atleta Eliud Kipchoge, la esquiadora Lindsey Vonn, los hermanos y jugadores de baloncesto Gasol o el piloto Michael Sshumacher.

El resto de galardonados este año, con los que Messi compartió escenario, son la astronauta Christina Koch (Concordia), la cantante y escritora Patti Smith (Artes), el escritor inglés Julian Barnes (Letras), el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).

EFE

gv/mfc/ism

(Foto) (Vídeo)

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