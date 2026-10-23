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Mahou seguirá siendo el patrocinador más longevo del Real Madrid

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Madrid, 23 oct (EFE).- El fabricante de cervezas español Mahou San Miguel renovó su relación de patrocinio con el Real Madrid este viernes, prolongando, al menos, hasta la temporada 2032/2033 una vinculación que es la más antigua de entre las marcas que patrocinan al club blanco.

El acuerdo incluye a los primeros equipos de fútbol masculino y femenino, así como al primer equipo de baloncesto. Además, implica también la relación con Solán de Cabras, marca bajo el amparo de Mahou San Miguel, como agua oficial del club.

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La relación entre el Real Madrid y la cervecera empezó en los años 40, cuando Mahou gestionaba el bar del estadio, y en la década de los 80 pasó a ser un acuerdo de patrocinio propiamente dicho. En 2024, abrió dentro del Santiago Bernabéu Plaza Mahou, la primera fábrica de cerveza operativa dentro de un estadio de España.

Según Mahou, "la renovación prolonga esta historia compartida durante las próximas ocho temporadas y pone en valor una forma común de entender el éxito, dentro y fuera del terreno de juego".

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"Para Mahou Cinco estrellas, renovar junto al Real Madrid es también renovar su apuesta por Madrid. Junto a uno de los grandes símbolos de la capital, refuerza una alianza profundamente local que conecta con millones de personas y seguirá evolucionando a lo largo de las próximas temporadas", añade el comunicado de la compañía.

A esa apuesta por lo local la complementa Vamos by Mahou, una bebida de malta sin alcohol pensada para los mercados de Oriente Medio y África, que pretende potenciar "la dimensión internacional del club, cuya comunidad de aficionados trasciende fronteras". EFE

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