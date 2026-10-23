La reina Sofía, en Oviedo para asistir a los Premios Princesa de Asturias

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Oviedo, 23 oct (EFE).- La reina Sofía ha llegado este viernes a Oviedo para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias que esta tarde presidirán en el Teatro Campoamor los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Doña Sofía ha sido recibida alrededor de las 12:00 horas en el Hotel de la Reconquista de la capital asturiana, a cuyas puertas hay apostadas decenas de personas.

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La jornada ha arrancado con las tradicionales audiencias por la mañana en la que princesa Leonor recibirá, por primera vez en solitario, a los premiados en esta edición.

Los galardonados con las Medallas de Asturias, los Hijos Predilectos y los Hijos Adoptivos de la comunidad de 2026, serán recibidos también por la familia real en audiencia, así como los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

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El acto central de la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro Campoamor y en ella tanto el rey como la princesa Leonor pronunciarán sendos discursos.

La princesa de Asturias entregará los galardones que llevan su nombre a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes); al estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional).

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También recogerá el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash; el de los Deportes, el futbolista argentino Leo Messi; el de las Letras 2026, el escritor británico Julian Barnes, y el de la Concordia, la astronauta estadounidense Christina Koch.​​​ EFE

mfc/gv/aam

(Vídeo)