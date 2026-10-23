La princesa Leonor entrega las insignias a los premiados en solitario por primera vez

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Oviedo, 23 oct (EFE).- La princesa Leonor ha entregado este viernes las insignias a los galardonados de la 46 edición de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos la cantante Patti Smith o el futbolista Leo Messi, un acto que ha realizado en solitario por primera vez.

La antigua capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo ha sido el escenario, como en cada edición de los premios, de este acto con el que la princesa de Asturias ha dado un paso más en su creciente protagonismo en los actos de los galardones que llevan su nombre, al recibir en audiencia a los premiados, antes de la ceremonia que se celebrará esta tarde.

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En la audiencia, la heredera de la Corona ha entregado las insignias que acreditan como galardonados en esta edición a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes), al futbolista argentino Leo Messi (de los Deportes) y al escritor británico Julian Barnes (de las Letras).

También, al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, y a la astronauta estadounidense Christina Koch​​​, galardonada con el Premio de la Concordia.

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Kenichi Yoda, del estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional) han recibido sus insignias de mano de la princesa de Asturias.

La jornada se ha iniciado con la audiencia que la princesa y su hermana, la infanta Sofía, han tenido con los jóvenes estudiantes que han obtenido los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, también la primera ocasión en la que las hijas de los reyes los han recibido sin su asistencia.

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Sí han participado los cuatro miembros de la familia real en la audiencia a los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2026.

Así, han recibido al presidente del Real Oviedo Club de Fútbol, José Martín Peláez; a María Orreo, en representación de la Asociación Emburria; al filólogo Nacho Fonseca; al tenor Joaquín Pixán y al periodista Isidoro Nicieza, medallas de Asturias 2026.

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La hija de Juan Antonio Pérez Simón ha acudido en nombre del empresario a la audiencia de la familia real a los nombrados Hijos Predilectos 2026, a la que también han asistido el político Isidro Fernández Rozada, presidente del Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias; José Sierra Fernández, que fue alcalde de Grado; y Mari Luz Cristóbal, cantante de tonada asturiana.

También, a los hijos adoptivos de Asturias Consuelo Martínez, miembro de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería; María Paz Fernández, presidenta del Consejo de las Comunidades Asturianas; Yayoi Kawmura, historiadora de arte; y Adolfo Rivas, presidente de la Fundación Vinjoy.

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La familia real ha recibido además a los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Hotel de la Reconquista, al que ha llegado también la reina Sofía, que asistirá con los reyes y sus hijas a la ceremonia que tendrá lugar esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asistirán a la ceremonia. EFE

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(Foto) (Vídeo)