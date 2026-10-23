La princesa alaba la "rebeldía, desparpajo y valentía" de la cantante Patti Smith

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Oviedo, 23 oct (EFE).- La princesa Leonor ha resaltado este viernes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, la "rebeldía, desparpajo y valentía" de la cantante estadounidense Patti Smith, distinguida en la categoría de las Artes, de la que ha dicho que es "libre, fuerte e independiente".

En la semblanza que la princesa ofrece cada año de los galardonados, la heredera de la Corona ha incidido en que, en su poemas o canciones, Smith, conocida por temas ya legendarios como 'People have the power' o 'Because the night', "esgrime una libertad cruda y desafiante que no pide permiso".

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"He leído que no pretende gustar, que lo que quiere es existir y experimentar por necesidad y no por estética", ha expresado la princesa, quien ha dicho que cree "comprender el sentido que tiene reconocer la mirada inconformista de una artista integral cuya autenticidad y vida se refuerzan con la edad".

Durante la ceremonia de entrega que han presidido los reyes, también con la presencia de su hermana, la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo, la princesa Leonor ha ido dedicando unas palabras a cada uno de los premiados:

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"Y si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono ha sido con las gestas deportivas", ha reflexionado Leonor, quien ha admitido desconocer "si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal", ha expresado la heredera de la Corona al referirse a Messi y a "su trayectoria irrepetible".

Doña Leonor ha recurrido a "una gran definición" de un exjugador del Sporting para decir que "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".

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De la astronauta Christina Koch, una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, ha valorado que dijera, tras estar a 400.000 kilómetros de la Tierra, que "compartimos todo, estamos conectados, estamos condenados a entendernos".

Para la princesa, la preparación, el trabajo y la excelencia que hay detrás de las misiones espaciales "nos hace comprender que somos más pequeños de lo que pensamos y menos importantes de lo que creemos, pero siempre responsables de cada palabra y acción; responsables del modo en que cada día nos conducimos por la vida".

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La princesa ha afirmado que el historiador Garton Ash "ayuda comprender lo que sucede en Europa" y refleja que, "pese a lo exhibido por determinados actores hegemónicos, la Unión Europea, junto al Reino Unido, tiene ahora -en un mundo claramente posoccidental- la oportunidad de apuntalar los valores sobre los que se edificó".

En su opinión, "parece oportuno" leer y estudiar a "este historiador oxoniense que escribe como académico y mira como reportero, y que se ha ganado a pulso el título de 'británico más europeo'".

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"En mi caso, mi recuerdo se remonta a la siguiente escena: mi madre nos lleva a ver Ponyo en el acantilado. ¡Para Sofía es su primera peli en un cine! No llega a los dos años y está sentada en el regazo de mi madre. Yo me quedo hipnotizada con la historia. Mi hermana aguanta más o menos, se remueve un poco, pero también se deja llevar por la animación insuperable y sabia de ese estudio que, desde entonces, ha sido parte de nuestra educación", ha relatado la princesa ha rememorar una escena familiar.

La heredera ha resaltado que "el cine educa, claro, incluso cuando no se lo propone" y ha puesto en valor que "las películas de Ghibli muestran princesas guerreras y valientes, respeto a la naturaleza", y que "el silencio y la contemplación importan en el arte universal que es la animación y que los estudios Ghibli dotan de artesanía meticulosa y humanismo".

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La princesa ha recomendado leer al novelista Julian Barnes "si quieren reír, llorar, derrumbarse o entusiasmarse", "todo a la vez", un literato que "se despide con un libro de memorias que es prodigio y es tristeza, donde aborda con inteligencia y oficio su cáncer de sangre, y su vida entera, con recuerdos imperfectos, amores frágiles, el tiempo que todo lo transforma y la muerte, que es inevitable"

"Dice Barnes que es un optimista melancólico y un pesimista alegre. Y dirá lo que quiera, porque donde hurga usted, señor Barnes, es en el más esencial y precioso sentido de la existencia humana, y ninguna IA podrá replicar la emoción que provoca su obra", se ha dirigido doña Leonor hacia el premiado.

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La princesa ha resaltado que "preservar el patrimonio vegetal y garantizar la seguridad alimentaria y la diversidad de cultivos tiene todo el sentido del mundo", una "abrumadora evidencia" que "se esconde en una montaña bajo suelo Ártico y se conserva a 18 grados bajo cero", ha dicho sobre el proyecto de origen noruego Bóveda de las Semillas de Svalbard basado "en la cooperación y la confianza internacionales".

Doña Leonor ha puesto en valor que allí se guarden semillas duplicadas de los casi 200 bancos de genes de todo el mundo que "pueden verse amenazados por guerras, inundaciones, incendios, determinadas decisiones políticas o falta de recursos, un proyecto científico útil y universal".

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De los científicos pioneros en la secuenciación rápida de ADN, ha celebrado que "lo que antes era un proceso largo y caro sea ahora rápido, barato y eficaz".

La princesa ha apuntado que esa secuenciación "masiva y paralela de ADN tiene sentido porque permite avanzar en muchos ámbitos de la biomedicina, con aplicaciones -en la práctica clínica- en patologías infecciosas, cáncer y enfermedades raras". EFE

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