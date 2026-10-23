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La Fiesta del Cine registra su mejor dato desde 2019 con más de 1,5 millones de asistentes

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Madrid, 23 oct (EFE).- La XXVII edición de la Fiesta del Cine ha registrado 1.544.642 espectadores en todo el país, el mejor dato de asistencia desde 2019, según los datos provisionales de la consultora Rentrak.

Esta cifra supone un incremento del 72,4 % de espectadores respecto a la edición de la Fiesta del Cine de otoño del año pasado.

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Cada uno de los días de esta semana -del 19 al 22 de octubre- han registrado también cifras récord, con 274.611 espectadores el lunes, 393.262 espectadores el martes, 457.482 el miércoles, y 419.287 espectadores el jueves, el miércoles alzándose como el día con mayor asistencia.

Entre los títulos más vistos durante esta fiesta destaca sobre el resto 'La bola negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi encargada de representar a España en los Óscar y que ya cuenta con varios galardones en los festivales de cine internacionales.

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Esta no solo ha sido la película más taquillera de esta semana, sino que se ha convertido en la quinta película más vista de todas las ediciones de esta Fiesta del Cine y la tercera película más vista de todas las españolas, solo por debajo de 'Ocho apellidos vascos' y 'Un monstruo viene a verme' (2016).

Además de 'La bola negra', el resto de películas que conforman el ránking de las 10 películas más vistas de esta edición son, por orden, 'En el corazón de la bestia', 'La otra madre', 'La invitación', 'Verity: la sombra de un engaño', 'Resident Evil', 'Street Fighter', 'Whalefall', 'La maleta' y 'Clayface', esta última estrenada el jueves. EFE

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