La familia real preside este viernes la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

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Oviedo, 23 oct (EFE).- El Teatro Campoamor de Oviedo acoge este viernes la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias que presidirán los reyes y sus hijas y que este año reconocerá la excelencia y el compromiso de Patti Smith, Julian Barnes y Leo Messi, entre otros galardonados.

La jornada comenzará con las tradicionales audiencias por la mañana en el Hotel de la Reconquista de Oviedo en las que la princesa Leonor recibirá, por primera vez en solitario, a los premiados en esta edición.

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Antes, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, recibirán en audiencia, sin la presencia de los reyes, a los Premios Fin de Grado 2025 de la Universidad de Oviedo, un acto que años anteriores habían protagonizado en conjunto los cuatro miembros de la familia real.

Los galardonados con las Medallas de Asturias, los Hijos Predilectos y los Hijos Adoptivos de la comunidad de 2026, serán también recibidos por la familia real en audiencia, así como los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

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El acto central de la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en el Teatro Campoamor y en ella tanto el rey como la princesa Leonor pronunciarán sendos discursos.

La princesa de Asturias entregará los galardones que llevan su nombre a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith (Premio Princesa de Asturias de las Artes); al estudio de animación japonés Studio Ghibli (de Comunicación y Humanidades); a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer (de Investigación Científica y Técnica) y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (de Cooperación Internacional).

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También recogerá el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026 el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash; el de los Deportes, el futbolista argentino Leo Messi; el de las Letras 2026, el escritor británico Julian Barnes, y el de la Concordia, la astronauta estadounidense Christina Koch.​​​ EFE

cn/ros