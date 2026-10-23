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Izan Guevara bate en los minutos finales al australiano Senna Agius

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) batió en los minutos finales de la práctica oficial para el Gran Premio de Australia de Moto2, en el circuito de Phillip Island, al 'ídolo' local, el australiano Senna Agius (Kalex).

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Por apenas 18 milésimas de segundo, Izan Guevara, con un tiempo de 1:30.016 en su duodécima vuelta, desbancó de la primera posición a un Senna Agius que había dominado buena parte de la tanda, en la que el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), se tuvo que conformar con el octavo mejor tiempo.

Guevara se quedó a menos de dos décimas de segundo del récord de la categoría, que ostenta desde el pasado año el brasileño Diogo Moreira (Kalex) con 1:29.817.

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El español Daniel Muñoz (Kalex), que por la mañana había conseguido el segundo mejor tiempo tras su compañero de equipo Adrián Cruces, comenzó con mal pie la práctica oficial, pues voló por los aires en la curva once, el mismo punto en el que una vuelta después tuvo un gran susto, que pudo controlar, el segundo del campeonato, Izan Guevara (Boscoscuro), y también se fue por los suelos ahí Arón Canet (Boscoscuro).

Precisamente Guevara, con 1:30.444, era el líder inicial de la práctica, seguido por el australiano Senna Agius (Kalex), y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), con el líder de la categoría, Manuel González (Kalex), por entonces en una discreta novena plaza.

La sesión mantuvo una alta siniestralidad, pues algunos minutos más tarde quien acabó por los suelos fue el español Sergio García Dols (Kalex), en su caso en la curva seis, a la que se llega a gran velocidad, como en las curvas diez, donde se fue al suelo Daniel Holgado (Kalex) -quien ayudó a los controles a recuperar la moto para regresar cuanto antes a su taller-, y en la once.

Las fuertes rachas de viento podrían ser el principal problema con el que se encontraron los pilotos y la consecuencia directa en muchos de los percances que registró la práctica oficial de Moto2, dominada casi desde el principio por Izan Guevara.

No fue hasta la última salida a pista cuando comenzó a 'moverse' el orden en la tabla de tiempos para intentar batir el registro de Guevara, al que se fueron acercando Senna Agius, Adrián Huertas, Alonso López, Manuel González y David Alonso.

El 'local' Senna Agius fue el primero en 'saltar a la palestra' con 1:30.034, seguido por el checo Filip Salac (Kalex), quien también batía el registro de Guevara, pero con todos los pilotos 'peleándose' con las fuertes rachas de viento.

No tardó en responder Izan Guevara, que en su duodécima vuelta batió por 18 milésimas de segundo (1:30.016) el registro de Agius, en tanto que el español José Antonio Rueda (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2025, se iba por los suelos en la curva cuatro, cuando intentaba lograr un tiempo que le diese el acceso a la segunda clasificación directa.

Nadie pudo con el registro de Guevara, tras cuya estela se situaron Senna Agius, David Alonso, Daniel Holgado, Filip Salac, Alonso López, Alex Escrig, Manuel González, Adrián Huertas, Taiyo Furusato, Joe Roberts, Mario Aji, Barry Baltus y Ayumu Sasaki. EFE

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