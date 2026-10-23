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Frente Amplio avisa a Feijóo que "amenazar" el derecho al aborto ya le costó el puesto a ministros del PP

23/10/2026 El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, atiende a los medios de comunicación, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). Delgado y Maestre han exigido medidas drásticas contra la especulación inmobiliaria, centrando su discurso en la regulación de los alquileres de temporada y la defensa de la vivienda como un derecho estable. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
23/10/2026 El candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, atiende a los medios de comunicación, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). Delgado y Maestre han exigido medidas drásticas contra la especulación inmobiliaria, centrando su discurso en la regulación de los alquileres de temporada y la defensa de la vivienda como un derecho estable. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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El cabeza de Frente Amplio por la circunscripción de Madrid, Emilio Delgado, ha advertido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "amenazar" el derecho al aborto y la eutanasia tiene consecuencias políticas en España y ha recordado que en España "ya han caído ministros" por tratar de recortarlos, en alusión implícita al caso del extitular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

En declaraciones a los medios durante un acto en Madrid, Delgado ha censurado que, a su juicio, el líder del PP trate de "coartar" estos dos derechos y ha lanzado que el PP es "libre o no de tomar nota" de que en el pasado limitar el aborto costó la carrera política de dirigentes del partido.

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"Lo que sí le vamos a decir es que las españolas y los madrileños no van a tolerar ni que Ayuso mande a las mujeres a abortar fuera de Madrid ni que ahora Feijóo intente mandarlas fuera de España a abortar. Esa etapa de nuestro país pasó, las mujeres tienen todos sus derechos, van a defenderlos y vamos a estar muchos hombres apoyándolas", ha exclamado.

"CADA VEZ QUE HABLA SUBE EL PAN"

Por otro lado, el portavoz de la campaña de Frente Amplio a las elecciones generales, Pablo Bustinduy, ha ironizado que cada vez que Feijóo habla "sube el pan" y que este viernes ha dejado "a las claras" que su proyecto carece de propuestas y solo busca "desmantelar los derechos adquiridos gracias a las luchas de la gente trabajadora".

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"Lo último que hemos escuchado es que se quiere encargar el salario mínimo, que se quiere cargar el Ministerio de Igualdad, que se quiere cargar el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia. Bueno, pues no lo va a conseguir", ha apostillado.

Es más, ha augurado que al PP se le va a hacer "muy larga la campaña" y augura que al final su formación acabará "escondiendo" a Feijóo en el tramo final de la campaña como, a su juicio, pasó en 2023. "El señor Feijo va a aplicar el programa del señor Abascal", ha zanjado.

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