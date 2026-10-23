Espana agencias

Francesc Augé recibirá la eutanasia el 27 de noviembre tras más de dos años paralizada

Guardar

Barcelona, 23 oct (EFE).- Francesc Augé recibirá finalmente la eutanasia el próximo viernes 27 de noviembre tras más de dos años paralizada por la justicia debido al recurso que presentó su padre contra la muerte asistida de su hijo.

La Generalitat catalana autorizó en agosto de 2024 la muerte digna de Augé, que en la actualidad tiene 56 años, al estar aquejado de importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre paralizó la eutanasia con un recurso en el que se oponía a la muerte asistida de su hijo.

PUBLICIDAD

A mediados del pasado mes de septiembre, Francesc Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

Tras más de dos años de proceso judicial, el pasado 1 de octubre, el progenitor presentó un escrito en el juzgado número 5 de lo contencioso de Barcelona en el que renunciaba a proseguir con la batalla en los tribunales, por lo que se abría la puerta a que la justicia reactivase la muerte asistida de Augé.

PUBLICIDAD

Finalmente, el juzgado archivó el pasado 19 de octubre la causa que impedía su eutanasia.

El próximo 27 de noviembre, el hombre recibirá la eutanasia, según ha avanzado El País y ha confirmado a EFE la abogada de Augé.

El caso de este hombre discurrió en paralelo en los juzgados catalanes al de Noelia, la joven afectada por una paraplejia cuyo padre también logró paralizar in extremis su muerte asistida, aunque finalmente la justicia autorizó que se le aplicara la eutanasia.

A raíz de este caso, el Tribunal Supremo reconoció por unanimidad el pasado mes de mayo que una persona está legitimada para recurrir ante la justicia la concesión de la eutanasia de un tercero si tiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante de la muerte asistida.

De esta manera, el Supremo avalaba que el padre de Augé, mayor de edad y con plenas capacidades, impugnase la muerte asistida que se le concedió a su hijo.

Sin embargo, el alto tribunal pidió también un cambio legislativo que recorte los plazos de los procedimientos judiciales sobre la eutanasia para agilizar estos recursos y que el retraso en estos procedimientos no suponga un factor añadido de sufrimiento a la persona solicitante, como el caso de Augé. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emilio Medina, horticultor y Premio Nacional de Gastronomía al Talento Joven: “El tomate bueno es de exterior y no tiene casi piel”

Este joven horticultor de Villalcázar de Sirga (Palencia) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Talento Joven

Emilio Medina, horticultor y Premio Nacional de Gastronomía al Talento Joven: “El tomate bueno es de exterior y no tiene casi piel”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Detrás de la convocatoria está el Sindicato Socialista de Vivienda, que llevaba días reclamando una respuesta popular para evitar que esta familia quede en la calle sin ninguna alternativa habitacional

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

El presidente y candidato del PP confirma contactos con Vox para “rentabilizar los votos no sanchistas” en el Senado

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Feijóo: “Pedro Sánchez es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacar del gobierno de mi país”

Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Margarita Robles viaja a Melilla dos años después y en medio de las reivindicaciones marroquíes sobre “recuperar” la ciudad

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

Casi diez millones de personas sabrán cuánto suben sus pensiones apenas dos días antes del 29-N

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”