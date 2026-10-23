El Supremo reclama al Gobierno los nombres de los afectados por la suspensión del censo

Madrid, 23 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha reclamado a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitan antes del 28 de octubre la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la Ley de Nietos, con apercibimiento de multa o deducción de testimonio. EFE

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 23 octubre Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen” La letrada explica que la propiedad de una vivienda heredada se determina por ley o testamento, y que ocultar las escrituras tampoco otorga ningún derecho al heredero que las retiene

Elecciones generales en España 29-N, en directo: última hora de los sondeos, los debates y las entrevistas a Pedro Sánchez y Feijóo A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00 Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once