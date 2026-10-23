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Desarticulan en Brasil, Suiza y España una red de tráfico de animales protegidos

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Las Palmas de Gran Canaria, 23 oct (EFE).- Las policías de Brasil, Suiza y España han desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de aves y animales en peligro de extinción, en una operación llevada a cabo en los tres países que se ha saldado con cuatro detenidos, dos de ellos en Gran Canaria.

La investigación comenzó en octubre de 2025, tras la detención en el aeropuerto de Río de Janeiro (Brasil) de una ciudadana suiza que pretendía volar a Europa con 24 huevos de aves protegidas ocultos bajo su ropa; en concreto, de papagayo de cara roja (Amazona brasiliensis) y loro de anteojos rojos (Amazona petrei), según informa la Policía Nacional en un comunicado.

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A partir de esa pista, la Policía Federal de Brasil logró identificar a los dos principales responsables de la red: el líder de la organización criminal, así como al proveedor y coordinador de las salidas ilegales desde Sudamérica.

Además, los agentes pudieron acreditar que este último acumulaba 117 viajes sospechosos entre Brasil y Europa en estancias de menos de tres días para burlar los controles.

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A principios de este mes, la Policía Federal de Brasil emitió una solicitud formal de colaboración urgente al detectar un nuevo viaje del proveedor desde Brasil hacia Gran Canaria, con escala en Suiza.

En territorio suizo, el proveedor se reunió con el líder de la trama y ambos embarcaron juntos en un vuelo hacia España.

A raíz del material probatorio recabado, la Policía Federal de Brasil cursó a través de Interpol dos órdenes internacionales urgentes de detención por contrabando de especies.

En respuesta, la Policía española arrestó en Gran Canaria a los dos investigados, que fueron puestos a disposición judicial para iniciar sus correspondientes procesos de extradición.

Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico internacional de especies protegidas.

Durante la investigación, para garantizar la preservación de los animales y evitar la destrucción de pruebas, las autoridades judiciales coordinaron ocho registros simultáneos: tres en Brasil, tres en Suiza y dos en Gran Canaria.

En la isla se inspeccionaron dos habitaciones de hotel donde se alojaban los detenidos y se requisaron 30.000 euros en efectivo procedentes del tráfico ilícito, además de jeringuillas específicas para la implantación de microchips e identificadores animales.

A su vez, en Brasil y Suiza se ejecutaron seis registros domiciliarios, en los que aparecieron numerosos ejemplares de monos tití fallecidos, animales disecados y restos óseos de diversas especies protegidas en una vivienda brasileña, precisa la Policía. EFE

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