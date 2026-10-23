Contreras, Chourio y 40.000 más

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Andrea Montolivo

Milwaukee (EE.UU.), 23 oct (EFE).- Tras una espera de 44 años, los Cerveceros de Milwaukee vuelven este viernes a pisar el escenario de una Serie Mundial y miles de aficionados, muchos de ellos latinos y con las camisetas de sus ídolos, desataron la fiesta en los aledaños del American Family Field entre cervezas, alegría y nervios.

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Desde las 17.00 locales, dos horas antes del comienzo del partido, largas colas rodeaban los accesos al estadio. La expectación por una cita que puede acercar a Milwaukee al primer título de su historia se mezcla con el entusiasmo de quienes llevan toda una vida esperando este momento.

Un representante del estadio confirmó a EFE que se agotaron todas las entradas para el encuentro. Hay lleno total para acompañar a unos Cerveceros que fueron el mejor equipo de la MLB esta temporada y que ahora buscan coronarse en una serie al mejor de siete partidos.

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Entre los aficionados estaban Luis y Carlos Caldera, sobrino y tío, venezolanos de Yaracuy, que llegaron con el nombre de su compatriota Luis Lara, jardinero de Milwaukee e integrante de la plantilla para la Serie Mundial, en la espalda.

"¡Apoyando a Luis Lara desde Yaracuy en la Serie Mundial!", dijo Luis a EFE, acompañado por su tío en el American Family Field.

"Apoyando a los nuestros. Van a ser campeones mundiales y campeones de Serie Mundial", añadió, convencido de que la fiesta tendrá un desenlace feliz para los Cerveceros.

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La expectación también disparó el precio de las entradas. Las más baratas, que hace unos días se conseguían por unos 1.000 dólares, rondaban ya los 3.000, mientras que las más caras superaban los 7.000.

Pero para los Caldera, el acceso a la gran cita tuvo una ayuda especial.

"No, muy fácil. Luis Lara nos está apoyando", respondió Luis al ser preguntado por si había sido difícil conseguir entradas.

La conexión latina con los Cerveceros tenía también acento mexicano. Jovani Bautista y Diego García, ambos de herencia mexicana, compartían la emoción de ver a su equipo en el escenario más importante del béisbol.

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"Tengo 23 años y he sido fanático de los Cerveceros por toda mi vida. Viéndolos aquí en la Serie Mundial no puedo explicar lo que siento. Estoy muy agradecido de estar aquí y ojalá ganemos", afirmó Bautista a EFE.

No le faltaba optimismo en su pronóstico: victoria de Milwaukee por 4-1 en la serie. García concedía un triunfo más al rival, pero coincidía en el triunfo local: "4-2, van a ganar los Cerveceros".

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Entre las camisetas de William Contreras y Jackson Chourio, la presencia de jugadores latinos ofrecía además un motivo de identificación que iba más allá del resultado.

"Me encanta ver a los jugadores hispanos jugar porque es algo muy diferente. Los hispanos vienen a jugar y saben que nosotros lo podemos hacer también", explicó García.

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Uno de cada cinco habitantes de Milwaukee tiene herencia latina y los Cerveceros, con los venezolanos Contreras y Chourio al frente, ofrecen referentes cercanos a una comunidad que también se reconoce en sus éxitos.

En el estadio se puede leer el lema 'Win Our Way' (Ganar a nuestra manera). Los Cerveceros, con una masa salarial de 143,5 millones de dólares, se clasificaron para la Serie Mundial tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles, cuya nómina, de unos 338 millones, era más del doble que la del equipo de Milwaukee.

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La Serie Mundial también se juega en las cervecerías, restaurantes y bares de la ciudad, que se prepararon por todo lo alto para el primer partido, con cartas especiales y precios rebajados para la cerveza.

Dentro y fuera del American Family Field, Milwaukee vive una noche que llevaba 44 años esperando. EFE

(foto)(video)