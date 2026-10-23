4-0. El Atlético golea, sube al tercer puesto y agranda la crisis del Valencia

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Madrid, 23 oct (EFE).- Un taconazo de Celia Segura y la definición de Synne Jensen lanzaron en el minuto 12 el cómodo triunfo del Atlético de Madrid, que marcó el 2-0 de falta directa por medio de Maite Zubieta, el 3-0 con un remate de Gio y el 4-0 con una volea de Natalia para avanzar al tercer puesto provisional y acentuar aún más la crisis del Valencia, sin puntos.

La tercera victoria del equipo madrileño, que se reactiva y mira arriba, ya dentro de la competencia por un objetivo inequívoco y exigido por la directiva: el pase al máximo torneo europeo, del que se quedó fuera la pasada campaña. Suma 15 puntos. Son tres puntos menos que el Barcelona, uno menos que el Real Madrid, uno más que el Athletic y dos más que el Madrid CFF, todos con un encuentro menos que las rojiblancas.

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El Atlético aclaró su victoria con celeridad. El gol de Jensen, con el toque perfecto de tacón para lanzarla hacia al área de Celia Segura, fue un impulso para el conjunto rojiblanco, por más que el Valencia rebuscó la reacción, limitada de ocasiones, pero con un disparo de Mascarell desde fuera del área que inquietó a Gene, sustituta en el once titular en la portería de Lola Gallardo, expulsada hace una semana y sancionada.

La segunda parte acabó definitivamente con las opciones del Valencia. El Atlético sentenció la victoria. Primero marcó el 2-0, con un lanzamiento directo de falta de Maite Zubieta, que superó la barrera y batió a Alice. Y después el 3-0, ya a la hora de encuentro, con un remate de Gio. La brasileña marcó el gol que antes le había negado en el primer tiempo la portera rival.

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Aún fue más allá el Atlético, ya dueño absoluto del partido, todavía más con la volea con la derecha de Natalia desde lejos. Un golazo. El 4-0. Y aún con 20 minutos por jugar en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares, sin más goles en contra para el Valencia, doblegado también tras su cambio de entrenador esta semana, con la destitución de Mikel Crespo. Es el único equipo que aún no ha puntuado este curso.

- Ficha técnica:

4 - Atlético de Madrid: Gene; Lucía, Galligaris, Lauren, Rosa Otermin (Alexia, min. 77); Fiamma (Jenni Hermoso, min. 77), Zubieta (Kuhl, min. 77), Natalia; Gio (Gabi Nunes, min. 67), Jensen (Luany, min. 67) y Celia Segura.

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0 - Valencia: Alice; Tamarit, Nazareth, Lena Pérez, Pauleta; Mascarell (Esther Gómez, min. 77), Yasmin, Mbadi (Wifi, min. 60), Noa (Gema, min. 60); Salomé (Carolina Marín, min. 77) y Rebecca (Tere, min. 84).

Goles: 1-0, min. 12: Jensen. 2-0, min. 54: Zubieta. 3-0, min 61: Gio. 4-0, min. 67: Natalia.

Árbitra: Zulema González González (C. Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a la visitante Tere (min. 93).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. EFE

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