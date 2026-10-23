0-0. Maracanazo de Muslera y a la final

Guardar

Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- Estudiantes de La Plata, con un jugador menos durante toda la segunda mitad y con Muslera, defenestrado tras el Mundial 2026, como gran héroe, eliminó en los penaltis a Flamengo en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, en la que se medirá a Palmeiras.

Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, la eliminatoria se definió en una tanda de penaltis en la que el portero uruguayo detuvo los lanzamientos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique (2-3). Una auténtica proeza en el mítico estadio carioca.

PUBLICIDAD

El conjunto brasileño fue incapaz de marcar en Argentina la semana pasada (0-0) y tampoco lo hizo este jueves en su casa ante los del 'Cacique' Medina, que resistieron con un hombre menos toda la segunda mitad tras la expulsión de Baltasar Rodríguez por doble tarjeta amarilla.

Estudiantes evitó así la reedición de la final de 2025 y buscará su quinto título el 28 de noviembre en Montevideo ante Palmeiras, que el miércoles apeó a Fluminense, también en la tanda de penaltis.

PUBLICIDAD

Los dos equipos ya se jugaron la corona continental en 1968. En aquella ocasión salió victorioso el club de La Plata.

El 'Cacique' Medina planteó una dura batalla en el Maracaná, marcando terreno desde el minuto uno con agresividad.

Permisivo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera dejó que ambos equipos se repartieran cera hasta que, en el minuto 35, sacó la primera amonestación a Baltasar Rodríguez por una falta a destiempo sobre Jorginho.

PUBLICIDAD

Entre patada y patada, hubo buenas oportunidades para ambos. La mejor, una doble ocasión, para los argentinos que desbarató Agustín Rossi de manera brillante.

El primer gran susto vino en un saque de esquina que cabeceó González Pírez y cazó Marcos Rojo en el área pequeña, que a bocajarro se topó con el arquero argentino. Cuando el central iba a rematar de nuevo, llegó Alex Sandro para despejar in extremis.

PUBLICIDAD

Casi en la secuencia, Baltasar Rodríguez se sacó un latigazo desde su casa, con efecto, que obligó a Rossi a estirarse al máximo y aun así el balón rozó el pelo.

Después le llegó el turno al Flamengo con Pedro como protagonista. El 9 se inventó un tacón para dejar solo en el pico del área a Emerson Royal, que chutó manso al cuerpo de un rival.

PUBLICIDAD

Poco después, el internacional brasileño, lleno de garra, se libró de hasta tres marcadores, se fue directo al área, pero disparó demasiado cruzado.

Estudiantes perdió un poco ese ímpetu del inicio tras el arreón rojinegro y para colmo, Joaquín Correa, que estaba siendo el mejor de los suyos, se tuvo que ir lesionado antes del descanso.

PUBLICIDAD

Las malas noticias no pararon por ahí para los del 'Cacique' Medina.

En el arranque de la segunda mitad, Baltasar Rodríguez se olvidó de su amarilla y agarró de la camiseta a Samuel Lino. Tejera no se lo perdonó: segunda tarjeta y a las duchas en el minuto 50.

PUBLICIDAD

El Maracaná explotó de júbilo. Por delante, 40 minutos para marcar y sacar el billete para la final.

No obstante, la superioridad numérica no se tradujo en un acoso y derribo al arco de Muslera. Fue entonces cuando Léo Jardim echó mano de Giorgian de Arrascaeta, el mago de Nuevo Berlín, de vuelta tras un mes de baja por una fractura en la muñeca.

PUBLICIDAD

Pero los leones de La Plata defendieron como fieras. Línea de hasta seis defensas y a esperar un contragolpe o, en su defecto, la tanda de penaltis.

A diez para el final, Jardim sacó toda la artillería con Bruno Henrique y Gonzalo Plata. El ecuatoriano, en su primera intervención, se quedó solo frente a Muslera, pero estrelló su cabezazo contra el cuerpo del meta uruguayo.

Impotentes, los campeones se estrellaron en el campo contra el ordenado sistema defensivo de los pinchas y en los penaltis contra Muslera, que firmó una actuación memorable para cargarse al campeón.

- Ficha técnica:

0. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (m.82 Ayrton Lucas); Erick Pulgar (m.82 Bruno Henrique), Jorginho; Jorge Carrascal (m.64 Giorgian de Arrascaeta), Lucas Paquetá, Samuel Lino (m.82 Gonzalo Plata) y Pedro (m.88 Joaquín Freitas).

Entrenador: Leonardo Jardim.

0. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo (m.77 Tomás Palacios), Leandro González Pírez; Ezequiel Piovi, Alexis Castro (m.90 José Sosa), Baltasar Rodríguez, Tobio Burgos (m.77 Edwuin Cetré); Joaquín Correa (m.38 Tiago Palacios) y Guido Carrillo (m.77 Adolfo Gaich).

Entrenador: Alexander Medina.

Tanda de penaltis: 1-0: Arrascaeta, gol. 1-1: Sosa, gol. 1-1: Jorginho, para Muslera. 1-1: Cetré, fuera tras un segundo lanzamiento por un doble toque en el primero. 1-1: Paquetá, para Muslera. 1-2: Mancuso, gol. 2-2: Léo Pereira, gol. 2-3: Palacios, gol. 2-3: Bruno Henrique, para Muslera.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera expulsó a Baltasar Rodríguez por doble amarilla y amonestó a Pírez, Núñez y Piovi.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), ante 72.492 espectadores. EFE

(foto)