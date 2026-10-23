Espana agencias

0-0. Maracanazo de Muslera y a la final

Guardar

Río de Janeiro, 22 oct (EFE).- Estudiantes de La Plata, con un jugador menos durante toda la segunda mitad y con Muslera, defenestrado tras el Mundial 2026, como gran héroe, eliminó en los penaltis a Flamengo en el Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, en la que se medirá a Palmeiras.

Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, la eliminatoria se definió en una tanda de penaltis en la que el portero uruguayo detuvo los lanzamientos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique (2-3). Una auténtica proeza en el mítico estadio carioca.

PUBLICIDAD

El conjunto brasileño fue incapaz de marcar en Argentina la semana pasada (0-0) y tampoco lo hizo este jueves en su casa ante los del 'Cacique' Medina, que resistieron con un hombre menos toda la segunda mitad tras la expulsión de Baltasar Rodríguez por doble tarjeta amarilla.

Estudiantes evitó así la reedición de la final de 2025 y buscará su quinto título el 28 de noviembre en Montevideo ante Palmeiras, que el miércoles apeó a Fluminense, también en la tanda de penaltis.

PUBLICIDAD

Los dos equipos ya se jugaron la corona continental en 1968. En aquella ocasión salió victorioso el club de La Plata.

El 'Cacique' Medina planteó una dura batalla en el Maracaná, marcando terreno desde el minuto uno con agresividad.

Permisivo, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera dejó que ambos equipos se repartieran cera hasta que, en el minuto 35, sacó la primera amonestación a Baltasar Rodríguez por una falta a destiempo sobre Jorginho.

Entre patada y patada, hubo buenas oportunidades para ambos. La mejor, una doble ocasión, para los argentinos que desbarató Agustín Rossi de manera brillante.

El primer gran susto vino en un saque de esquina que cabeceó González Pírez y cazó Marcos Rojo en el área pequeña, que a bocajarro se topó con el arquero argentino. Cuando el central iba a rematar de nuevo, llegó Alex Sandro para despejar in extremis.

Casi en la secuencia, Baltasar Rodríguez se sacó un latigazo desde su casa, con efecto, que obligó a Rossi a estirarse al máximo y aun así el balón rozó el pelo.

Después le llegó el turno al Flamengo con Pedro como protagonista. El 9 se inventó un tacón para dejar solo en el pico del área a Emerson Royal, que chutó manso al cuerpo de un rival.

Poco después, el internacional brasileño, lleno de garra, se libró de hasta tres marcadores, se fue directo al área, pero disparó demasiado cruzado.

Estudiantes perdió un poco ese ímpetu del inicio tras el arreón rojinegro y para colmo, Joaquín Correa, que estaba siendo el mejor de los suyos, se tuvo que ir lesionado antes del descanso.

Las malas noticias no pararon por ahí para los del 'Cacique' Medina.

En el arranque de la segunda mitad, Baltasar Rodríguez se olvidó de su amarilla y agarró de la camiseta a Samuel Lino. Tejera no se lo perdonó: segunda tarjeta y a las duchas en el minuto 50.

El Maracaná explotó de júbilo. Por delante, 40 minutos para marcar y sacar el billete para la final.

No obstante, la superioridad numérica no se tradujo en un acoso y derribo al arco de Muslera. Fue entonces cuando Léo Jardim echó mano de Giorgian de Arrascaeta, el mago de Nuevo Berlín, de vuelta tras un mes de baja por una fractura en la muñeca.

Pero los leones de La Plata defendieron como fieras. Línea de hasta seis defensas y a esperar un contragolpe o, en su defecto, la tanda de penaltis.

A diez para el final, Jardim sacó toda la artillería con Bruno Henrique y Gonzalo Plata. El ecuatoriano, en su primera intervención, se quedó solo frente a Muslera, pero estrelló su cabezazo contra el cuerpo del meta uruguayo.

Impotentes, los campeones se estrellaron en el campo contra el ordenado sistema defensivo de los pinchas y en los penaltis contra Muslera, que firmó una actuación memorable para cargarse al campeón.

- Ficha técnica:

0. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (m.82 Ayrton Lucas); Erick Pulgar (m.82 Bruno Henrique), Jorginho; Jorge Carrascal (m.64 Giorgian de Arrascaeta), Lucas Paquetá, Samuel Lino (m.82 Gonzalo Plata) y Pedro (m.88 Joaquín Freitas).

Entrenador: Leonardo Jardim.

0. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo (m.77 Tomás Palacios), Leandro González Pírez; Ezequiel Piovi, Alexis Castro (m.90 José Sosa), Baltasar Rodríguez, Tobio Burgos (m.77 Edwuin Cetré); Joaquín Correa (m.38 Tiago Palacios) y Guido Carrillo (m.77 Adolfo Gaich).

Entrenador: Alexander Medina.

Tanda de penaltis: 1-0: Arrascaeta, gol. 1-1: Sosa, gol. 1-1: Jorginho, para Muslera. 1-1: Cetré, fuera tras un segundo lanzamiento por un doble toque en el primero. 1-1: Paquetá, para Muslera. 1-2: Mancuso, gol. 2-2: Léo Pereira, gol. 2-3: Palacios, gol. 2-3: Bruno Henrique, para Muslera.

Árbitro: el uruguayo Gustavo Tejera expulsó a Baltasar Rodríguez por doble amarilla y amonestó a Pírez, Núñez y Piovi.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), ante 72.492 espectadores. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Sevilla este 23 de octubre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Sevilla este 23 de octubre?

¿Cómo estará el clima en Málaga este 23 de octubre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Málaga este 23 de octubre?

Conoce el clima de este 22 de octubre en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 22 de octubre en Madrid

Predicción del clima en Barcelona para este viernes 23 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Barcelona para este viernes 23 de octubre

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”