Un juzgado ordena identificar al agente que golpeó a un fotógrafo tras la manifestación del 26 de julio en Palma

27/07/2026 Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado la movilización bajo el lema 'Mallorca al límit' para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de las infraestructuras y los servicios públicos y la presión turística y urbanística que soporta la isla. POLITICA Tomàs Moyà - Europa Press

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El juzgado de Palma que investiga la agresión policial sufrida por un fotoperiodista tras la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio ha ordenado a la Policía Nacional que identifique al agente que golpeó al profesional.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento y ha publicado este jueves 'Diario de Mallorca', con el requerimiento la investigación judicial avanza y la Policía Nacional remitirá al juzgado la información disponible.

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Cabe recordar que un fotoperiodista ha presentado una denuncia por la agresión que habría sufrido por parte de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante la cobertura de la manifestación contra la saturación turística, convocada en Palma el pasado 26 de julio por Menys Turisme, Més Vida.

Desde la plataforma han recordado que ofrecieron cobertura legal al profesional que, sin embargo, ha preferido actuar por su cuenta al estar en la manifestación como fotógrafo y no como manifestante. En todo caso, 'Menys turisme més vida' ha trasladado su apoyo al fotoperiodista.

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En la denuncia dirigida al Tribunal de Instancia de Palma, el profesional expone que, en el momento de los hechos, ejercía de 'freelance' al tratar de fotografiar y grabar la protesta para su posterior difusión.

Así, señala que durante la cobertura portaba, de manera "perfectamente visible", material destinado a la captación de imágenes, concretamente una cámara fotográfica y un teléfono móvil.

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El reportero gráfico alega que, antes de resultar agredido, ya se había producido una carga policial pero el dispositivo se estaba replegando. Posteriormente, se inició una segunda acometida por parte de los agentes en la que resultó herido el denunciante, que afirma que "no lanzó objeto alguno, ni realizó gesto de amenaza, ni adoptó actitud ofensiva frente a los funcionarios".

Asimismo, apunta que segundos antes se había sacado cámara y el móvil para registrar la sucesión de los hechos, además de situarse detrás de una papelera a modo de protección. Fue en ese instante cuando asevera que uno de los agentes de emplear una porra --aparentemente extensible-- para darle un "fuerte golpe en la cabeza".

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Para justificar estas acusaciones, el fotoperiodista adjunta diferente material gráfico y audiovisual que corroborarían su versión de los hechos. Además, se añaden fotografías que atestiguarían las lesiones y un parte médico.

Por estos motivos, el fotoperiodista señala que se podría haber cometido los posibles delitos de lesiones, contra la integridad moral y contra el ejercicio de los derechos cívicos.

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