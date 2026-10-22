Espana agencias

Un juzgado ordena identificar al agente que golpeó a un fotógrafo tras la manifestación del 26 de julio en Palma

27/07/2026 Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado la movilización bajo el lema 'Mallorca al límit' para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de las infraestructuras y los servicios públicos y la presión turística y urbanística que soporta la isla. POLITICA Tomàs Moyà - Europa Press
27/07/2026 Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocado la movilización bajo el lema 'Mallorca al límit' para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda, la saturación de las infraestructuras y los servicios públicos y la presión turística y urbanística que soporta la isla. POLITICA Tomàs Moyà - Europa Press
Guardar

El juzgado de Palma que investiga la agresión policial sufrida por un fotoperiodista tras la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio ha ordenado a la Policía Nacional que identifique al agente que golpeó al profesional.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento y ha publicado este jueves 'Diario de Mallorca', con el requerimiento la investigación judicial avanza y la Policía Nacional remitirá al juzgado la información disponible.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que un fotoperiodista ha presentado una denuncia por la agresión que habría sufrido por parte de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante la cobertura de la manifestación contra la saturación turística, convocada en Palma el pasado 26 de julio por Menys Turisme, Més Vida.

Desde la plataforma han recordado que ofrecieron cobertura legal al profesional que, sin embargo, ha preferido actuar por su cuenta al estar en la manifestación como fotógrafo y no como manifestante. En todo caso, 'Menys turisme més vida' ha trasladado su apoyo al fotoperiodista.

PUBLICIDAD

En la denuncia dirigida al Tribunal de Instancia de Palma, el profesional expone que, en el momento de los hechos, ejercía de 'freelance' al tratar de fotografiar y grabar la protesta para su posterior difusión.

Así, señala que durante la cobertura portaba, de manera "perfectamente visible", material destinado a la captación de imágenes, concretamente una cámara fotográfica y un teléfono móvil.

El reportero gráfico alega que, antes de resultar agredido, ya se había producido una carga policial pero el dispositivo se estaba replegando. Posteriormente, se inició una segunda acometida por parte de los agentes en la que resultó herido el denunciante, que afirma que "no lanzó objeto alguno, ni realizó gesto de amenaza, ni adoptó actitud ofensiva frente a los funcionarios".

Asimismo, apunta que segundos antes se había sacado cámara y el móvil para registrar la sucesión de los hechos, además de situarse detrás de una papelera a modo de protección. Fue en ese instante cuando asevera que uno de los agentes de emplear una porra --aparentemente extensible-- para darle un "fuerte golpe en la cabeza".

Para justificar estas acusaciones, el fotoperiodista adjunta diferente material gráfico y audiovisual que corroborarían su versión de los hechos. Además, se añaden fotografías que atestiguarían las lesiones y un parte médico.

Por estos motivos, el fotoperiodista señala que se podría haber cometido los posibles delitos de lesiones, contra la integridad moral y contra el ejercicio de los derechos cívicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

El futbolista ha llegado al Hotel de la Reconquista de Oviedo a solo unas horas de recibir el premio de las manos de la princesa Leonor en el Teatro Clara Campoamor

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

La duquesa de Montoro ha reaparecido en Madrid junto a Narcís Rebollo horas después de que su hija hablase por primera vez de su ruptura con el torero

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muchos viajeros cometen este fallo al ir a otro país, un error que les puede dejar sin vacaciones

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Según adelantó ‘Cordópolis’ y ha confirmado ‘Infobae’, este jueves un soldado español sufrió un accidente que ha terminado con su vida

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

El capitán Nate McAndrew valoró a los infantes españoles durante el ejercicio bilateral Lisa Azul, celebrado en Rota y la Sierra del Retín en 2010, donde ambas fuerzas compartieron sesiones de tiro, convoyes y combate urbano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

ECONOMÍA

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona