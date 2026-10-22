Temas del día de EFE España del viernes 23 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - La precampaña avanza mientras los partidos van cerrando sus candidaturas a las elecciones del 29 de noviembre, a la espera de que el Tribunal Supremo estudie las alegaciones de los afectados por la suspensión de voto a nacionalizados por la ley de nietos.

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Madrid - Los partidos extraparlamentarios están obligados a presentar un mínimo de avales por cada circunscripción en la que concurren a las elecciones generales, que van de los más de 5.000 exigidos en Madrid a menos de un centenar para Soria.

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(Texto a las 7:00. 917 palabras)

ALCALDE ALGECIRAS

Algeciras (Cádiz) - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, está citado en un juzgado de Violencia sobre la Mujer para declarar como investigado por una supuesta agresión sexual tras la denuncia de una militante del PP, una declaración que se producirá dos días antes de su anunciada dimisión el domingo.

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PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido a personalidades como la astronauta Christina Koch, la cantante y escritora Patti Smith y el futbolista Leo Messi.

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CALIDAD DE VIDA

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida' correspondiente al año 2025, en el que se analizan variables como las condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, seguridad, entorno y medioambiente, ocio y relaciones sociales, entre otras.

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TECNOLOGÍAS CIBERSEGURIDAD

León - La vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) ha estado atravesada por las alertas lanzadas por expertos en computación y ciberseguridad tras detectar vulnerabilidades en uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo (el PHP).

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CINE AYUDAS

Madrid - La decisión de la consejería de Cultura de Castilla y León, en manos de Vox, de limitar sus ayudas a proyectos "sin adoctrinamiento" contrasta con los criterios aplicados en el resto de las comunidades, incluidas las que tienen a ese partido en su gobierno, que contemplan sobre todo cuestiones de calidad, viabilidad e identidad.

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(Texto a las 8:30)

CINE SEMINCI

Valladolid - La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) comienza este viernes con la proyección de 'My notes on mars', de la realizadora húngara Lili Hórvat, la entrega de una Espiga de Honor al estadounidense Willie D. Burton, ganador de dos Óscar al mejor sonido, y un recuerdo al anterior director del certamen José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre.

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DAVID BUSTAMANTE (Entrevista)

Madrid - David Bustamante está pletórico; va a encarnar a uno de sus héroes de la infancia, 'El Zorro', en un musical en el Teatro de La Latina de Madrid. Además de su voz, prepara su interpretación, su musculatura y su fondo físico, pero, sobre todo, la destreza con la espada de un personaje que, durante los ensayos, confiesa a EFE que despierta su lado más pícaro. Inmaculada Tapia

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LICEU ÓPERA

Barcelona - La soprano Lisette Oropesa, una de les especialistas mundiales en Bellini, encabeza el reparto de la producción de Allex Aguilera de 'I Capuleti e i Montecchi', una de las joyas del bel canto italiano, que podrá verse en el Gran Teatre del Liceu entre los días 30 de octubre y 11 de noviembre, en un total de siete funciones.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Este viernes se mantiene la estabilidad meteorológica a excepción del norte de la península, donde la proximidad de la borrasca Austen dejará precipitaciones desde Galicia a Cataluña; el sábado estará más despejado, aunque con rachas fuertes de viento en algunas zonas del norte y Canarias, y el domingo volverán las nubes tanto al norte peninsular como al archipiélago canario.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, participa en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Andalucía. Gran Hotel Miramar. (Texto)

11:00h.- Ciudad Rodrigo (Salamanca).- PSOE AUTONOMÍAS.- Los líderes autonómicos del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, comparecen ante los medios de comunicación con motivo de la reunión bilateral de ambas federaciones. Parador. (Texto) (Foto)

12:15h.- Ponferrada (León).- NOROESTE AUTONOMÍAS.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participan en la III edición del Foro Ancares: 'Los Retos del Noroeste'. Castillo de los Templarios. (Texto) (Foto)

18:00h.- Valencia.- PARTIDOS PP.- Mitin del PP en el Palau de les Arts de València, con Alberto Núñez Feijóo. Palau de les Arts (Texto) (Foto)

19:00h.- Mahón.- ELECCIONES VOX.- Mitin de Vox protagonizado por su presidente, Santiago Abascal. Plaza Reconquista. (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO HOTELES.- El INE publica los datos de coyuntura turística hotelera de septiembre. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa en la que informa sobre las nuevas actuaciones del Ministerio de Consumo en materia de vivienda y protección de las personas consumidoras. Paseo del Prado, 18. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ENERGÍA RENOVABLES.- Appa presenta el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2025 elaborado por Deloitte. Paseo de la Castellana, 257.

10:30h.- EMPRESAS EMPRENDEDORES.- La plataforma South Summit presenta una nueva edición del Mapa del Emprendimiento. IE Tower. (Texto)

12:00h.- Santurtzi (Bizkaia).- PUERTO BILBAO.- Concentración de la intersindical, formada por LAB, ESK, STEILAS, EHNE/ETXALDE e HIRU, por el accidente mortal de un trabajador ocurrido en el Puerto de Bilbao. Puerta Zamakona del Puerto.

12:00h.- Barcelona.- CRISIS VIVIENDA.- La acampada por el derecho a la vivienda de Barcelona convoca una manifestación contra la crisis habitacional. Plaza Cataluña. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Algeciras (Cádiz).- ALCALDE ALGECIRAS.- El juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Algeciras (Cádiz) ha citado a declarar como investigado por supuesta agresión sexual al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, quien ha anunciado que dimitirá de este cargo el próximo domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- FORO JUDICIAL.- El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el fiscal Ignacio Stampa, los exvocales del Consejo General del Poder Judicial Nuria Díaz Abad y Concepción Sáez Rodríguez y los abogados José María de Pablo y José Antonio Choclán participan en la V Jornada por el Estado de Derecho de Foro Judicial Independiente. C/ General Castaños, 1.

10:00h.- Murcia.- VIOLENCIA MACHISTA.- Inicio del juicio del caso de Vanesa, una mujer británica de 57 años que fue asesinada en diciembre de 2022 en la urbanización Camposol, presuntamente a manos de su marido, también británico. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- SUCESOS ASESINATO.- El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía en las islas, Jesús María Gómez, explican los detalles de la investigación que ha permitido detener al autor del asesinato y la violación de una mujer cometidos hace nueve años gracias a un rastro genético. Subdelegación del Gobierno. (Texto)

11:00h.- Sevilla.- TRIBUNALES LISTERIOSIS.- Varios abogados personados en el caso Magrudis, el mayor brote de listeriosis en España por carne mechada contaminada, que causó cuatro muertes, siete abortos y lesiones a más de 200 personas, informan sobre las negociaciones que siguen las partes para intentar llegar a un acuerdo. Audiencia.

12:15h.- Melilla.- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la toma de posesión del comandante general de Melilla, el general de División Fernando Ruiz Gómez. Base Militar Alfonso XIII. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

09:00h.- La Mierla (Guadalajara).- INCENDIOS FORESTALES.- Bomberos Forestales de Guadalajara inician un recorrido de 75 kilómetros por la Sierra Norte de Guadalajara pare exigir la recuperación de la zona afectada por el incendio forestal de La Mierla, que este verano afectó a 34.447 hectáreas.

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa en un desayuno informativo presentado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Hotel Mandarin Oriental Ritz, Plaza de la Lealtad 5. (Texto)

09:15h.- Zamora.- CONGRESO PSIQUIATRÍA.- Depresión y ansiedad, trastornos mentales graves, psiquiatría infantojuvenil en red o el uso de la inteligencia artificial para profesionales son algunos de los aspectos que se abordan en el V Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica. Campus Viriato. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CALIDAD DE VIDA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el 'Indicador Multidimensional de Calidad de Vida' correspondiente al año 2025. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO ONCOLOGÍA.- Conferencia inaugural del Congreso Europeo de Oncología Médica. Ifema. (Texto)

10:15h.- Madrid.- CONSEJO SANIDAD.- La ministra de Sanidad, Mónica García, preside el Consejo Interterritorial de Salud. Declaraciones al inicio de la reunión (10:15 horas) y una rueda de prensa (14:30 horas). Paseo del Prado 18-20.

11:20h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ASTURIAS.- La familia real recibe en audiencia a los galardonados con los premios fin de grado de la Universidad de Oviedo, a los galardonados con las Medallas de Asturias, a los hijos adoptivos 2026, a los jurados y a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias. Hotel de la Reconquista.

12:00h.- Madrid.- INFORMADORES SALUD.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el XXI Congreso Nacional de Informadores de la Salud (ANIS 2026). Ministerio de Sanidad.

12:50h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA.- Audiencia de los reyes, de la princesa y de la infanta a los presidentes de los jurados de los Premios Princesa de Asturias, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- León.- TECNOLOGÍAS CIBERSEGURIDAD.- Clausura de la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE). Palacio de Exposiciones de León. (Texto) (Foto)

17:00h.- Catarroja (Valencia).- DANA CATARROJA.- El Ayuntamiento de Catarroja rinde un homenaje al voluntariado que acudió en ayuda del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024 y dedica un azulejo conmemorativo como símbolo permanente del agradecimiento a la solidaridad recibida. Plaza de la parroquia María Madre.

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ASTURIAS.- La familia real preside la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Teatro Campoamor. (Texto)

20:00h.- Madrid.- PREMIOS MUJERES.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) entrega los Premios Solidarios a la Igualdad, que reconocen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que en esta XVI edición reconocen, entre los cinco galardonados, al diseñador Lorenzo Caprile. Hotel Meliá Princesa.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Barcelona.- MODA 080.- La 080 Barcelona Fashion cierra su segunda edición en la nueva ubicación frente al mar y con programación paralela del festival PLEC. Marina Port Vell y Tinglados. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- LICEU ÓPERA.- El Gran Teatre del Liceu presenta la producción de Allex Aguilera de la ópera 'I Capuleti e i Montecchi', de Bellini. Sala Tenor Viñas. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- MÚSICA MADRID.- Presentación de 'Tu ciudad se llena de pianos', organizado por Fundación Occident y el Concurso Internacional Maria Canals, una iniciativa que saca los pianos a las calles de Madrid. Plaza de Platerías, Plaza de Juan Goytisolo, plaza Santa Ana, plaza de las Cortes y plaza Mayor, entre otras.

11:15h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Presentación de la exposición 'Rugido humano, clamor de la tierra. Habitando el sonido', promovida por la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Museo Patio Herreriano. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director Juan de Mairena presenta 'La profanación de Don Juan', una obra basada en el montaje realizado en 1924 por Buñuel, Dalí y Lorca en la Residencia de Estudiantes. Teatro Fernán Gómez. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- Asamblea convocada por el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid. Plaza de Oriente

19:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- El estadounidense Willie D. Burton recibe la Espiga de Honor de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) durante la gala inaugural de un festival que abre la realizadora húngara Lili Hórvat ('My notes on mars'), después del homenaje al anterior director del certamen José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre. Teatro Calderón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Morat dentro de su gira 'Ya es mañana tour'. Roig Arena.

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