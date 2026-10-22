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Suben a tres los detenidos por las protestas de esta noche en A Coruña contra el fascismo

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A Coruña, 22 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dicho que los detenidos por las protestas de ayer en A Coruña, primero contra un acto de Vox y después "contra el fascismo y violencia policial" han ascendido esta noche a tres pero ha considerado que forman parte de "un grupúsculo" dentro de un mayor grupo pacífico.

Blanco ha comparecido para informar acerca de los disturbios registrados en A Coruña, que empezaron tras un acto del presidente de Vox, Santiago Abascal, en María Pita y se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, primero con lanzamiento de objetos y cargas policiales; luego con fuego en numerosos contenedores por toda la ciudad y barricadas.

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"Quiero condenar los actos violentos ocurridos ayer. No es admisible la violencia en la vida ni en las calles", ha empezado.

El delegado del Gobierno ha insistido en que las movilizaciones no se autorizan, simplemente se comunican, y en el caso de Vox se habló de una mesa informativa en la plaza de María Pita, de menos de 21 personas, sobre la que ni siquiera se dijo que estaría Abascal, mientras que sobre la movilización de protesta de Galiza Nova se habló de que sería en el mismo lugar, pero pacífica, por lo que no hubo ningún informe desfavorable.

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Ha explicado que se diseñó un dispositivo de seguridad para "garantizar los derechos fundamentales de ambos convocantes" y que todo ocurrió ya sin Vox en la plaza: "En ningún momento hubo un enfrentamiento entre las personas de ambas convocatorias (...) No tendría que pasar nada y, de hecho, no pasó nada", ha señalado.

Sobre los manifestantes ha dicho que "un grupo mínimo, un grupúsculo" no respetó las indicaciones y empezó a lanzar objetos, lo que derivó en carga, dos detenciones, doce agentes lesionados y decenas de heridos entre participantes, además de dos periodistas.

Por la tarde, la Delegación del Gobierno supo de "una concentración no comunicada oficialmente" bajo el lema "contra el fascismo y violencia policial", que empezó ante la Subelegación del Gobierno, luego se desplazó a la Delegación y allí comenzaron "desórdenes públicos y actos vandálicos" con "lanzamiento de bengalas y otros objetos, con respuesta de la Policía".

En este caso, la Policía al cargar "por motivos operativos, tratar de disolverlos, que es lo que se hizo en todo momento" en "una decisión que adopta la Policía en ese momento, operativa": "Más que cargar, lo que tratan es de disolver esa manifestación", ha apuntado.

"La operativa la establece la Policía, necesariamente, desde luego que no es dictada desde ningún sitio", ha insistido Blanco, que ha incidido en que todo lo provocó un pequeño grupo.

Esos hechos se prolongaron durante toda la noche, pues tras la disolución de la manifestación, se empezaron a quemar contenedores por toda la ciudad e incluso se establecieron barricadas.

En esa movilización de la noche hubo un tercer detenido, un policía con contusiones y numerosos manifestantes heridos.

Dos de los detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración en comisaría, mientras que el tercero pasará durante el día a disposición judicial. EFE

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