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Sánchez promete que si sigue gobernando 'La Revuelta' seguirá en TVE y alerta de que PP y Vox impondrán "censura"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que si sigue gobernando después de las elecciones generales del 29 de noviembre el programa 'La Revuelta' de TVE continuará emitiéndose y ha alertado de que si PP y Vox llegan a La Moncloa impondrán "censura".

"Yo aspiro a renovar cuatro años, 'La Revuelta' si quiere cuatro años más en Televisión Española", ha afirmado en una entrevista en este mismo espacio, presentado por David Broncano, y que ha recogido Europa Press.

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"El servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente y hacer que la gente se vaya a la cama feliz, optimista, que eso también hace falta en este país", ha señalado.

En ese sentido ha advertido de que en Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox van a "cancelar subvenciones a películas que ellos consideren ideologizadas" y denuncia que en Valladolid "acaban de suspender" una obra de teatro de Federico García Lorca. "Eso es censura", ha lamentado. "Ese tipo de cosas no pertenecen a la España del siglo XXI, no debemos permitir que avance el pasado", ha manifestado.

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SABÍA QUE LO DE RUFIÁN NO TIRABA PORQUE ERC ES INDEPENDENTISTA

Por otro lado, ha dicho que él ya sabía que el proyecto para que el dirigente de ERC Gabriel Rufián liderara una candidatura de la izquierda en toda España no iba a funcionar.

"Porque al final, ERC es un partido independentista" aunque reconoce que se han entendido con ellos en muchos temas y han sacado iniciativas juntos. "Es un partido de izquierda pero es independentista" y por tanto no les veía siguiendo esa estrategia.

FELIPE GONZÁLEZ Y AZNAR

Sobre el expresidente del Gobierno Felipe González, que este mismo jueves ha confirmado que no apoyará al PSOE en las generales del 29N y votará en blanco, Sánchez dice que ahora no se siente "muy identificado" con sus opiniones a pesar de que, dice se afilió al PSOE por él y le gustaba "ese Felipe de los 80" y así se lo ha trasladado cuando le ha visto.

De José María Aznar considera que "no está para dar lecciones" por "como salió" de La Moncloa después de ocho años gobernando. Además ha desvelado que fue el primer expresidente que le llamó cuando llegó a Moncloa en 2018 tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy y le dijo: "me pongo a tu servicio".

Dice que ha hablado más veces con los expresidentes, por ejemplo cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania para preguntarles cómo veían la situación. Sánchez asegura que todos "fallaron" y la mayoría le dijo que Ucrania iba a caer en cuestión de semanas.

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EuropaPress

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