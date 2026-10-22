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Sánchez acepta un 'cara a cara' con Feijóo pero quiere que el debate a cuatro del 26 de noviembre sea en TVE

19/07/2023 El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, antes del debate electoral organizado por RTVE bajo el título '23J el debate final', en el Estudio 6 de Prado del Rey, a 19 de julio de 2023, en Madrid (España). El último debate electoral que se celebra hoy con Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar) tiene una duración de 90 minutos y está dividido en tres bloques temáticos. El debate se emite en directo en La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play y está estructurado en un bloque de economía, otro de políticas sociales y el tercero de pactos de Estados y pactos postelectorales. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declinado participar en la propuesta de RTVE de 'Debate a 4'. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
19/07/2023 El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, antes del debate electoral organizado por RTVE bajo el título '23J el debate final', en el Estudio 6 de Prado del Rey, a 19 de julio de 2023, en Madrid (España). El último debate electoral que se celebra hoy con Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar) tiene una duración de 90 minutos y está dividido en tres bloques temáticos. El debate se emite en directo en La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play y está estructurado en un bloque de economía, otro de políticas sociales y el tercero de pactos de Estados y pactos postelectorales. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declinado participar en la propuesta de RTVE de 'Debate a 4'. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El PSOE ha aceptado un 'cara a cara' entre el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en una cadena privada, pero quiere que el debate a cuatro, junto a los líderes de Vox y Frente Amplio sea en TVE y no en Atresmedia como pretendía el PP.

"El Partido Socialista acepta la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre, y acepta participar en un 'cara a cara' organizado por medios privados para el lunes 16 de noviembre", han indicado desde Ferraz en un comunicado.

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La propuesta que estaba sobre la mesa hasta el momento era de tres debates, el 'cara a cara' en Mediaset, un debate entre portavoces de los grupos parlamentarios en RTVE el 23 de noviembre y finalmente un debate a cuatro en Atresmedia, pero los socialistas optan porque este último formato se lleve a cabo en la cadena pública.

Por el momento, dejan en el aire si aceptan participar en el formato más amplio con portavoces parlamentarios previsto para el día 23.

"VETO" A LA CADENA PÚBLICA

Desde Ferraz aseguran que "no va a consentir bajo ningún concepto el veto a la televisión pública" que a su juicio está ejerciendo el PP. "La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas", trasladan.

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En ese sentido dicen que no van a elegir ni a vetar a ningún grupo mediático, y pide a todos ellos que encuentren un acuerdo "y emitan la señal en directo para todas las cadenas como se ha comprometido a hacer TVE".

PRECEDENTE DE 2023

En ese sentido, recuerdan que en la última campaña de generales, en julio de 2023 Sánchez acudió a los dos debates planteados y participó tanto en el 'cara a cara' organizado por Antena 3 como en eldebate a cuatro celebrado en los estudios de RTVE.

Por el contrario, reprochan que Feijóo "prefirió ausentarse" y acudió al primero pero "dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas".

Al aceptar estas fechas, el PSOE considera que reitera "su compromiso con la transparencia y el intercambio respetuoso de ideas" y asegura que tiene la firme intención de participar en el "mayor número posible" de debates electorales en las próximas semanas. "Queremos que la ciudadanía conozca y contraste los proyectos de las distintas fuerzas políticas", aseguran.

A lo largo de la historia democrática, defienden, los debates electorales "siempre se han celebrado cuando ha gobernado el PSOE y únicamente se han obstaculizado o impedido cuando el Partido Popular ha estado en el Gobierno", sostienen, incidiendo en que debatir es una "obligación democrática" con los ciudadanos y no una "concesión partidista".

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