Iván Azón: "No podemos conceder este tipo de errores"

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Getafe (Madrid), 22 oct (EFE).- El delantero del Getafe Iván Azon, se mostró crítico con el equipo, especialmente en la primera parte, en el duelo de la segunda jornada de la Liga Conferencia, en el Coliseum, que terminó con una goleada por 2-5 para el representante helvético.

El atacante reconoció que los tres goles encajados en la primera parte han costado el partido al cuadro madrileño. "Hemos concedido tres goles en la primera parte que nos han costado el partido. Tenemos que darle una vuelta", asumió el jugador azulón en Movistar.

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"No podemos conceder este tipo de goles y errores. Ahora ya tenemos que pensar ya en el próximo partido", añadió Azón.

El Getafe realizó cuatro cambios en el intermedio. El equipo mejoró. Pero el atacante del cuadro madrileño rechazó que los futbolistas que abandonaron el terreno de juego fueran los culpables de la situación.

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"Pierdes en el descanso 3-1 en casa y por eso el míster ha querido hacer un lavado de cara al equipo pero no creo que solo fuera cosa de los jugadores que ha quitado. Ha sido algo de todos los que estábamos en el campo", asumió.

Iván Azón reclamó más concentración. "Tenemos que estar más concentrados y eso depende de cada uno. Hay que hacer autocrítica y pensar cada uno de nosotros en los errores que ha cometido", indicó. EFE

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