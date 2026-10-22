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IU asegura que el 29N habrá papeletas de la "izquierda transformadora" en Teruel

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Zaragoza, 22 oct (EFE).- Izquierda Unida ha asegurado que el 29 de noviembre habrá representación de la "izquierda transformadora" en todas las circunscripciones españolas, también en Teruel, después de que CHA-Frente Amplio, candidatura de la que forman parte, anunciara ayer que no se presentará en esa provincia aragonesa.

Así lo han apuntado fuentes de IU después de que este miércoles CHA-Frente Amplio anunciara que "por responsabilidad", no se presentará al Congreso de los Diputados por Teruel para evitar la dispersión del voto y hacer "todo lo posible" para conseguir una mayoría progresista, tanto en el Congreso como en el Senado.

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IU Aragón, momentos después, rechazó la decisión de CHA y anunció que hará todo lo posible para conseguir que haya una candidatura en Teruel.

Y este jueves desde IU apuntan que el partido en Aragón "está trabajando ya para que esto sea así".

Como formación "nítidamente de carácter federal", IU comparte lo expresado por su federación aragonesa a la hora de reafirmar su voluntad política de concurrir a las elecciones generales integrada en la coalición del Frente Amplio en todas las circunscripciones, apostando por un proyecto compartido que permita trasladar a las instituciones las reivindicaciones de la clase trabajadora. EFE

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