Espana agencias

Enes Kanter Freedom denuncia que le impidieron acceder a las Finales de la WNBA

Guardar

Chicago (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Enes Kanter Freedom, exjugador con once años de experiencia en la NBA, denunció este miércoles que se le negó el acceso al State Farm Arena de Atlanta pese a que había comprado entrada para el tercer partido de las Finales de la WNBA entre las Atlanta Dream y las Golden State Valkyries, después de rechazar el palco privado que le preparó la administración del pabellón.

Freedom publicó videos en redes sociales en los que lamentó que no le permitieran ocupar los asientos, a pocos pasos de la pista, que había comprado para el encuentro en el State Farm Arena de Atlanta.

PUBLICIDAD

La administración del pabellón explicó en un comunicado que el exjugador había manifestado inquietudes por su seguridad personal a las autoridades federales, estatales y locales, así como a la WNBA, las Dream y los responsables del estadio.

Tras consultar con la liga, la propiedad del equipo y los encargados de seguridad, los organizadores prepararon un palco privado para que Kanter Freedom viera el partido.

PUBLICIDAD

Freedom afirmó antes del encuentro que la seguridad le estaba impidiendo acceder a sus asientos y que tendrían que acompañarlo fuera del estadio.

En otro video, publicado durante el descanso, se escucha a una persona informarle de que solo podría acceder al estadio si aceptaba dirigirse al palco privado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 22 de octubre?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 22 de octubre?

Cómo se destaparon las agresiones sexuales del profesor detenido en Madrid y por qué pudo trabajar en otro colegio tras ser arrestado en 2024 por otro caso

El docente fue detenido el pasado 13 de octubre por agredir sexualmente de manera continuada a nueve alumnos

Cómo se destaparon las agresiones sexuales del profesor detenido en Madrid y por qué pudo trabajar en otro colegio tras ser arrestado en 2024 por otro caso

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde ovejas en el centro de la ciudad a actividades circenses para toda la familia

Entre el 23 al 25 de octubre, la ciudad ofrece circo en Villaverde, cine documental en Cineteca y entradas libres a museos como el Prado y el Reina Sofía

Planes gratis en Madrid este fin de semana: desde ovejas en el centro de la ciudad a actividades circenses para toda la familia

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

El decreto, pendiente de convalidación en la Diputación Permanente, contempla varias excepciones que eximen al arrendador de ese pago, como si necesita la vivienda para sí mismo o un familiar. La indemnización solo afecta a los propietarios que quieren seguir alquilando la casa

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

La tartamudez, ni una enfermedad ni falta de inteligencia: qué es y qué causa este trastorno del habla

Cada 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Tartamudez para acercar la realidad de este trastorno

La tartamudez, ni una enfermedad ni falta de inteligencia: qué es y qué causa este trastorno del habla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

ECONOMÍA

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona