El Valencia busca volver a la senda del triunfo en Europa en la pista de un París herido

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Valencia, 22 oct (EFE).- El Valencia Basket, tras haber encadenado dos derrotas en las últimas dos jornadas de la Euroliga, visita este viernes con el objetivo de retomar el camino del triunfo a un Paris Basketball herido tras haber sumado solo un triunfo en seis partidos.

La pasada semana, el equipo valenciano llevó al límite al Olympiacos, actual campeón de la competición y uno de los grandes candidatos a ganarla, pero dos días después de caer en la prórroga contra el conjunto heleno fue incapaz de imponer su juego ante el Hapoel Tel Aviv y repitió derrota, esta vez con peor imagen.

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Esos dos tropiezos se unieron al que había sufrido en la Liga Endesa el fin de semana previo en la pista del Barça para formar una serie de tres derrotas seguidas. No obstante, el equipo 'taronja' logró cortar esa serie el domingo con una sólida victoria ante el peligroso UCAM Murcia.

El Valencia Basket aumentó en ese choque de manera constante su intensidad defensiva y, aunque su falta de dominio del rebote le impidió correr como quiere hacerlo, en ataque estático supo leer los desafíos tácticos que le planteó su rival.

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Sexto clasificado en la Euroliga, con un balance de cuatro triunfos y esas dos derrotas, el Valencia visita a un rival que es antepenúltimo y que tiene el mismo balance de 1-5 que los dos equipos que cierran la tabla, el Armani Milán y el Kosner Baskonia. Además, lo tiene habiendo jugado como local cuatro de sus seis choques.

El conjunto parisino solo cuenta en su casillero con un triunfo, el logrado en su pista por un apretado 82-78 ante el Zalgiris Kaunas. Eso sí, dos de sus cuatro derrotas fueron muy ajustadas, puesto que cayó por 94-96 ante el Virtus Bolonia y por 96-98 ante el ASVEL.

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El París, uno de los primeros equipo en aumentar en la Euroliga el número de posesiones en los partidos hasta condicionanarlos, está entrenado esta campaña por Màxime Levèfre, de 39 años y que se hizo cargo del equipo tras siete cursos como entrenador ayudante en Minnesota Timberwolves de la NBA.

Como en las últimas campañas, la principal referencia ofensiva del París es el exterior Nadir Hifi, que promedia 20 puntos y que se ha perdido los dos últimos choques por lesión. No obstante, Levèfre confía en poder contar con él y con el ala-pívot TJ Warren, que tampoco estuvo en el último choque y es otro de los referentes anotadores de equipo con Tyson Etienne, otro exterior.

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Para este choque, Albert cuenta con los quince jugadores que componen la plantilla tras la salida de Yankuba Sima, por lo que deberá prescindir de tres. En los últimos choques, los elegidos han sido Mo Gueye, Lucas Marí y Mario Sant-Supéry o Gonzalo Corbalán.

Albert ha expresado su deseo de que semanas con más entrenamientos, como esta que han tenido, permita incorporar a jugadores como Gueye a dinámicas de competición, aunque este mismo jueves señaló que aunque está en crecimiento debe mostrar "un mayor nivel" para sentar a compañeros "que tiene por delante".

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El choque supondrá el regreso a París del exterior estadounidense TJ Shorts, que fue pieza clave en el exitoso equipo francés de las campañas 23-24, en la que ganó la Eurocopa, y 24-25 en la que debutó en la Euroliga. EFE