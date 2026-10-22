Espana agencias

El español Adrián Huertas sorprende a sus rivales al liderar los primeros libres

Guardar

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- El español Adrián Huertas (Kalex) ha sorprendido a todos sus rivales al liderar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia de Moto2, en el circuito de Phillip Island, por apenas 25 milésimas de segundo sobre su compañero de equipo Daniel Muñoz.

Huertas marcó un mejor tiempo de 1:30.393, con el líder del mundial, Manuel González (Kalex), quinto, justo por detrás del segundo clasificado y su rival más directo en el campeonato, Izan Guevara (Boscoscuro).

PUBLICIDAD

La tanda libre de Moto2 no comenzó demasiado bien para el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que se fue por los suelos a las primeras de cambio en la curva siete y debiendo regresar andando a su taller a la espera de que los controles del circuito se la entregasen allí.

En tanto, el español Izan Guevara (Boscoscuro) comenzó con muy buen ritmo y ya en la sexta vuelta estaba al frente de la tabla con un registro de 1:31.024, perseguido por su compatriota Adrián Huertas (Kalex) y el 'ídolo' local Senna Agius (Kalex), quien en 2027 será piloto de MotoGP en la escudería Tech3 de KTM, junto al italiano Luca Marini.

PUBLICIDAD

Una vuelta más tarde, en la séptima, volvía a 'arañar' algunas décimas a su registro Guevara, con 1:30.632, ya con Agius tras su estela y el líder del campeonato 'Manugas' González (Kalex), cuarto.

A pesar del viento los pilotos de Moto2 mejoraron notablemente su rendimiento, al acercarse a escasamente ocho décimas de segundo del récord absoluto que desde 2025 tiene el brasileño Diogo Moreira en 1:29.817.

En la segunda salida a pista comenzaron a verse numerosos parciales de vuelta rápida, sobre todo de Izan Guevara y Senna Agius, que se intercambiaron las posiciones, al conseguir el australiano un 1:30.450, que le daba el liderato con 142 milésimas de segundo sobre el español.

Izan Guevara encabezó un quinteto de españoles formado por Daniel Muñoz (Kalex), Adrián Huertas (Kalex), Arón Canet (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex) y Manuel González, a los que poco después se unió Alex Escrig (Forward), con el cuarto mejor tiempo.

Pero eran los siempre intensos minutos finales y llegó la primera sorpresa con Daniel Muñoz como líder con un tiempo de 1:30.418, y todos sus rivales mejorando sus registros personales.

A Muñoz le batió su compañero de equipo Adrián Huertas, que aprovechó el rebufo de la moto de Senna Agius para parar el cronómetro en 1:30.393, cuando otro español, Alonso López (Kalex), ascendía hasta el séptimo puesto y Muñoz se quedaba a 25 milésimas de segundo del líder.

Tras Huertas y Muñoz acabaron Senna Agius, Izan Guevara, Manuel González, Alex Escrig, Alonso López, David Alonso, Mario Aji y Daniel Holgado, que completaron las diez primeras posiciones de Moto2. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”

El presidente del Gobierno, sin poder evitar ponerse rojo, se ha enfrentado al cuestionario sobre dinero y sexo de David Broncano

Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Repasamos lo que ha deparado la entrevista al presidente del Gobierno en ‘La Revuelta’

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

El presidente del Gobierno ha contado una anécdota de su anterior visita a ‘El Hormiguero’ y ha confirmado que volverá al programa de Antena 3

Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

El presidente del Gobierno le ha dado regalos a David Broncano, ha habido bromas de Zapatero, chistes con Felipe González y también se ha comentado la visita del presidente argentino

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”