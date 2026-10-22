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El Barça, a levantarse ante el mejor Granada; Atlético, a blindar su fortín con el colista

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El Barcelona buscará este sábado (20:30 horas) sacudirse la primera derrota en casi un año ante un Granada que llega a la cita tras firmar el mejor arranque de su historia en la máxima categoría, en una octava jornada en la que el Atlético de Madrid recibirá al colista Valencia con el objetivo de prolongar su pleno como local.

El vigente campeón, que aspira a conquistar su octava Liga consecutiva, volvió a tropezar en Zubieta por segunda temporada seguida. La Real Sociedad remontó al líder de la Liga F Moeve (2-1) y reabrió la lucha por el título, con un Barcelona que conserva la primera posición, pero ve reducida a dos puntos su ventaja sobre el Real Madrid.

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Pasar página cuanto antes es ahora la prioridad del equipo de Pere Romeu, que acusó la ausencia de Claudia Pina, baja en San Sebastián por molestias físicas. La atacante ya se ha reincorporado a la dinámica del grupo y podría reforzar a un conjunto azulgrana que recibe a un rival que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria en la categoría.

El cuadro nazarí llega a la cita tras encadenar tres jornadas sin perder y situado en la octava posición, con diez puntos. Sus registros superan los de sus dos últimas campañas: el curso pasado sumaba nueve puntos después de siete encuentros, mientras que en la temporada 2024-25 acumulaba seis.

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Antes de ese duelo, la jornada se pondrá en marcha este viernes (19:30 horas) con el Atlético de Madrid-Valencia. El conjunto rojiblanco, quinto clasificado, quiere aprovechar el impulso de las últimas semanas para acercarse a los puestos europeos frente a un rival que todavía no ha puntuado, ocupa el último lugar de la tabla y acaba de despedir a su técnico, Mikel Crespo.

En el Centro Deportivo Alcalá de Henares, Fernando Felipo, coordinador de la Academia VCF Femenina, y Víctor García, entrenador del Valencia Femenino B, serán los que dirijan al conjunto valenciano.

No lo tendrán fácil. El feudo alcalaíno se ha convertido, por ahora, en un argumento a favor de las rojiblancas, que han ganado los tres partidos disputados esta temporada. Para mantener esa solidez, el Atlético deberá sobreponerse a la ausencia de la portera Lola Gallardo, expulsada en el último encuentro, y a las bajas por lesión de Allegra Poljak y Silvia Lloris.

El sábado, la atención se trasladará al País Vasco, donde la Real Sociedad intentará convertir su triunfo ante el Barcelona en un punto de inflexión definitivo para cambiar el rumbo del curso. A las 12:00 horas, el conjunto donostiarra recibirá al Espanyol, que llega después de caer ante el Real Madrid (3-1).

A la misma hora, el Athletic Club tratará de prolongar su buena dinámica ante el Sevilla. Las bilbaínas encadenan tres partidos sin perder y ocupan ya la tercera posición, mientras que el conjunto hispalense atraviesa una racha opuesta, con tres jornadas consecutivas sin ganar.

A las 16:00 horas llegará otro de los duelos destacados de la jornada: el Real Madrid-Costa Adeje Tenerife. El conjunto blanco, que aprovechó el tropiezo del Barcelona para situarse a solo dos puntos del liderato, no puede permitirse otro fallo si quiere mantener la presión sobre el líder. Enfrente tendrá a un equipo tinerfeño que empieza a despegar tras un comienzo por debajo de las expectativas y que llega reforzado por la goleada al Badalona Women en la última jornada (0-4).

Precisamente, el cuadro badalonés buscará trasladar a Las Gaunas su mejor rendimiento a domicilio para prolongar las dificultades de un Logroño United en horas bajas. El conjunto riojano encadena cuatro derrotas consecutivas y ha caído a los puestos de descenso, por lo que necesita reaccionar para no descolgarse en la clasificación.

El domingo, el foco estará en la lucha por la permanencia. A las 12:45 horas, el Deportivo Abanca recibirá al Alavés Gloriosas en un enfrentamiento directo entre dos equipos separados por apenas un punto. Más que tres puntos estarán en juego en un duelo que puede condicionar la situación de ambos conjuntos en las próximas jornadas.

El cierre llegará a las 17:00 horas con el enfrentamiento entre dos de las revelaciones del campeonato: el Eibar y el Madrid CFF. El conjunto armero quiere convertir Ipurúa en el punto de partida de su recuperación. Enfrente estará un Madrid CFF que llega herido tras encajar un contundente 4-0 ante el Atlético, pero que mantiene intactas sus aspiraciones de seguir entre los mejores y está a solo un punto de los puestos europeos. EFE

avm/og

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