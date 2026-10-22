Detenido un médico en Sevilla por agresión sexual a una paciente durante una consulta

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Sevilla, 22 oct (EFE).- Un médico ha sido detenido en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual tras la denuncia de una paciente por unos hechos presuntamente ocurridos durante una consulta, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo al relato de la denunciante, durante una exploración el facultativo habría efectuado tocamientos en zonas íntimas sin su consentimiento, así como actuaciones que, a su juicio, no guardaban relación con las pruebas médicas que motivaron la consulta.

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La mujer manifestó que inicialmente no supo cómo reaccionar ante lo sucedido, debido a la situación de confianza generada durante la atención sanitaria.

Posteriormente, tras reflexionar sobre lo ocurrido, decidió denunciar los hechos, ha detallado la Policía.

Tras tener conocimiento de la denuncia, los investigadores iniciaron las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y recabar los elementos necesarios para su esclarecimiento.

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Las gestiones policiales determinaron la existencia de indicios suficientes para proceder a la detención del médico como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial. EFE