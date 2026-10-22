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Bruselas aplaude el fin de los controles de pasajeros impuestos entre Italia y España tras Ceuta

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El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha aplaudido el acuerdo anunciado este jueves entre Italia y España para poner fin a los controles recíprocos en la frontera interior en vigor desde que el Ejecutivo de Giorgia Meloni decidió imponer esta medida como respuesta a la crisis en Ceuta por la entrada irregular de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

"Schengen es uno de los mayores logros de la Unión Europea. Seguiremos reforzándolo reduciendo más la migración ilegal, aumentando los retornos y reforzando las fronteras exteriores", ha escrito Brunner en un breve mensaje en redes sociales, publicado para expresar su satisfacción por la decisión de Italia y España, sobre la que no se había pronunciado desde que fue instaurada en agosto, más allá de señalar que la medida encaja en los límites previstos por el Código Schengen.

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Aunque la reintroducción de controles fronterizos ente Estados miembro es una medida prevista por el Código Schengen, la Comisión Europea siempre ha defendido que debe ser una opción "de último recurso" y por ello ha instado a los gobiernos a buscar medidas alternativas para reforzar la vigilancia sin suspender la libre circulación.

Entre las medidas sustitutivas que Bruselas ha planteado en el pasado a otros países que mantienen de manera sistemática controles que deberían ser puntuales, como Alemania, Austria o Francia, figuran el refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo con sistemas móviles de identificación biométrica o el seguimiento de vehículos.

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DESTACA LA ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS Y PIDE AGILIZAR RETORNOS

También esta semana, en una respuesta parlamentaria a la delegación de Vox en la Eurocámara, Brunner se ha referido a la crisis de Ceuta para apuntar que la Comisión mantiene "contactos frecuentes" con las autoridades españolas y recordar que ha desbloqueado 114,7 millones de euros en ayuda urgente para apoyar el refuerzo de la agencia europea de control de fronteras (Frontex) en la ciudad autónoma y reforzar las labores de triaje de migrantes y de retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en suelo comunitario.

"Recae en los Estados miembro la responsabilidad de proteger la integridad y seguridad del espacio Schengen, para lo que es necesario impedir la circulación irregular posterior de los migrantes y realizar controles de seguridad en conformidad con el marco jurídico vigente, también durante el triaje", ha explicado el comisario en su escrito de respuesta a la interpelación europarlamentaria.

Asimismo, el conservador austríaco ha reiterado que para el Ejecutivo comunitario es una cuestión "prioritaria" que "todas las personas que permanecen en Ceuta de manera ilegal sean retornadas"; al tiempo que afirma que Bruselas "valora positivamente la estrecha colaboración entre España y Marruecos" en respuesta a la "emergencia" tras el cruce irregular de cerca de 80.000 migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Brunner recalca que todas las personas en situación irregular deben ser deportadas "sin dilación" y deja claro que "corresponde a España tramitar los procedimientos pertinentes" para los retornos, cumpliendo con el Pacto de Migración y Asilo y las obligaciones internacionales, destacando entre estas últimas también la obligación de readmisión de los nacionales del propio país y del principio de no devolución en caliente.

"La Comisión mantiene contactos frecuentes con las autoridades españolas y marroquíes con este fin", completa Brunner su respuesta, en la que además recuerda que tras las lecciones aprendidas en la crisis de Ceuta, el Ejecutivo comunitario trabaja para presentar antes de que acabe el año nuevas propuestas para reforzar la capacidad de prevención y respuesta de la Unión ante nuevos intentos de entradas masivas.

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EuropaPress

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