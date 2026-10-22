Espana agencias

Barcelona, la segunda ciudad europea con más muertes por calor este verano

Guardar

Barcelona, 23 oct (EFE).- Barcelona fue la segunda ciudad europea con un mayor número de muertes adicionales por el calor provocado por el cambio climático el pasado verano, con 1.587 fallecimientos atribuibles al calentamiento global sobre un total de 1.842 muertes por altas temperaturas, según un estudio publicado en la revista Nature Health.

La investigación, elaborada por científicos del Imperial College de Londres y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres a partir de datos de 854 ciudades europeas, sitúa a la capital catalana únicamente por detrás de Milán, que registró 1.627 muertes achacables al calentamiento.

PUBLICIDAD

Según el trabajo, el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles estuvo detrás del 88 % de los fallecimientos por calor extremo registrados en Barcelona entre junio y agosto.

El trabajo analiza también otras diez localidades catalanas, entre las que destacan Tarragona, con 34 muertes atribuibles al cambio climático de un total de 47 (73 %); Lleida, con 35 de 52 (68 %); y Girona, con 26 de 36 (73 %).

PUBLICIDAD

En el conjunto de las 90 ciudades españolas examinadas, los científicos estiman que el cambio climático causó 5.227 de las 6.824 muertes por calor registradas este verano, lo que representa un 77 % del total.

A nivel europeo, la mortalidad atribuible a las altas temperaturas alcanzó las 50.000 personas en 854 ciudades de 30 países, convirtiendo el verano de 2026 en el más mortífero en los 26 años transcurridos desde el año 2000, por delante de los picos registrados en 2022 y 2023.

El informe concluye que, sin el calentamiento provocado por la actividad humana, se habrían evitado unas 32.600 muertes en Europa durante la última época estival, lo que significa que el cambio climático provocó aproximadamente el 65 % de los decesos por calor.

"Se trata de un recordatorio más, tanto de la necesidad imperiosa de poner en marcha intervenciones específicas para proteger a quienes son más vulnerables a este calor cada vez más extremo, como de la creciente necesidad de abandonar rápidamente los combustibles fósiles para frenar el ritmo del cambio y limitar el calentamiento futuro", alerta Clair Barnes, investigadora del Imperial College. EFE

1012265

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo divulgado por Juegos Once

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 22 de octubre

Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”

El presidente del Gobierno, sin poder evitar ponerse rojo, se ha enfrentado al cuestionario sobre dinero y sexo de David Broncano

Pedro Sánchez se moja y responde a las preguntas clásicas de Broncano en ‘La Revuelta’: “Tenemos una vida sexual activa y sana”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Repasamos lo que ha deparado la entrevista al presidente del Gobierno en ‘La Revuelta’

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

El presidente del Gobierno ha contado una anécdota de su anterior visita a ‘El Hormiguero’ y ha confirmado que volverá al programa de Antena 3

Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

El presidente del Gobierno le ha dado regalos a David Broncano, ha habido bromas de Zapatero, chistes con Felipe González y también se ha comentado la visita del presidente argentino

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

La entrevista de Broncano a Sánchez en 10 momentos (y las preguntas clásicas): “Se acuerdan de mi madre, yo también de las suyas cuando subo las pensiones”

Pedro Sánchez comenta la visita de Milei y los insultos en ‘La Revuelta’: “Viene un tipo que ha bajado el 50% el SMI a decirle qué a este país que lo ha subido un 66%”

Sánchez regala un ajedrez a Broncano y el presentador responde: “No tenemos nada para ti, que así empezó lo de Zapatero”

Elecciones generales 29-N, en directo: El PSOE acepta el cara a cara entre Sánchez y Feijóo propuesto para el 16 de noviembre

Los barones del PP se dividen ante los insultos de Milei a Sánchez: Moreno y Albiol consideran que “no tiene las formas más adecuadas”, mientras que Ayuso le defiende

ECONOMÍA

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en octubre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Ahora que ha llegado el frío, estos 8 consejos te ayudarán a ahorrar en tu factura de la luz

Más pisos protegidos y alquileres ligados al sueldo: así es la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha que prioriza a jóvenes y familias

Estas son las nuevas ayudas de vivienda que el Gobierno ha aprobado: quién las recibe y dónde se destinarán

España quiere cambiar el mapa turístico y apuesta por destinos menos conocidos y viajes que generen mayor valor

DEPORTES

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”

Volkanovski quiere ser amigo de Ilia Topuria entre fogones: “Es un momento especial, aunque estés intentando darle puñetazos en la cara”