Barcelona, la segunda ciudad europea con más muertes por calor este verano

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Barcelona, 23 oct (EFE).- Barcelona fue la segunda ciudad europea con un mayor número de muertes adicionales por el calor provocado por el cambio climático el pasado verano, con 1.587 fallecimientos atribuibles al calentamiento global sobre un total de 1.842 muertes por altas temperaturas, según un estudio publicado en la revista Nature Health.

La investigación, elaborada por científicos del Imperial College de Londres y de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres a partir de datos de 854 ciudades europeas, sitúa a la capital catalana únicamente por detrás de Milán, que registró 1.627 muertes achacables al calentamiento.

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Según el trabajo, el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles estuvo detrás del 88 % de los fallecimientos por calor extremo registrados en Barcelona entre junio y agosto.

El trabajo analiza también otras diez localidades catalanas, entre las que destacan Tarragona, con 34 muertes atribuibles al cambio climático de un total de 47 (73 %); Lleida, con 35 de 52 (68 %); y Girona, con 26 de 36 (73 %).

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En el conjunto de las 90 ciudades españolas examinadas, los científicos estiman que el cambio climático causó 5.227 de las 6.824 muertes por calor registradas este verano, lo que representa un 77 % del total.

A nivel europeo, la mortalidad atribuible a las altas temperaturas alcanzó las 50.000 personas en 854 ciudades de 30 países, convirtiendo el verano de 2026 en el más mortífero en los 26 años transcurridos desde el año 2000, por delante de los picos registrados en 2022 y 2023.

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El informe concluye que, sin el calentamiento provocado por la actividad humana, se habrían evitado unas 32.600 muertes en Europa durante la última época estival, lo que significa que el cambio climático provocó aproximadamente el 65 % de los decesos por calor.

"Se trata de un recordatorio más, tanto de la necesidad imperiosa de poner en marcha intervenciones específicas para proteger a quienes son más vulnerables a este calor cada vez más extremo, como de la creciente necesidad de abandonar rápidamente los combustibles fósiles para frenar el ritmo del cambio y limitar el calentamiento futuro", alerta Clair Barnes, investigadora del Imperial College. EFE

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