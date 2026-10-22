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Aina Vidal recalca que se volcará con Frente Amplio tras quedar fuera de las listas: "No es una despedida"

02/10/2026 La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y miembro de Comuns, Aina Vidal POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
02/10/2026 La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso y miembro de Comuns, Aina Vidal POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La portavoz de Comuns-Sumar, Aina Vidal, ha explicado que no seguirá en el Congreso tras la ratificación de las listas para las elecciones generales del 29 de noviembre, de las que no forma parte, aunque ha dicho que participará en la campaña: "No es una despedida".

Así se ha expresado quien fuera cabeza de lista de los Comuns por Barcelona en las elecciones generales de 2023 en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este jueves, en la que ha apuntado que comienza una "nueva etapa".

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"Nuevas compañeras asumirán esta responsabilidad y me alegra que el proyecto siga creciendo y haya tantas mujeres valiosas para coger el relevo", ha sostenido Vidal, que ha agradecido a todas las personas que han confiado en el proyecto de los Comuns y que hicieron posible que fueran la segunda fuerza en Cataluña en 2023, solo por detrás del PSC.

Ha afirmado que se va orgullosa "de las batallas" que han dado desde su espacio político y de haber contribuido, ha dicho, a dejar el país un poco mejor de como lo encontraron.

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"Con errores, claro, y con muchas cosas pendientes. Pero también con la certeza de que ha valido la pena. Siempre. Y todavía nos queda tiempo para marcar algún gol en el último minuto", ha agregado.

FRENTE AMPLIO

Vidal ha asegurado que estas próximas elecciones generales marcarán un cambio de época y ha defendido el espacio político que ocupará el Frente Amplio: "El Frente Amplio no es perfecto, pero estamos las izquierdas que no nos resignamos y que tenemos hambre de victoria".

"Entiendo la distancia, el cansancio y la desconexión con la que demasiadas personas miráis la política. Pero el 29N no votaremos solo quién gobierna, votaremos qué modelo de sociedad queremos. Y en lo que nos propone la extrema derecha la mayoría no cabemos", ha sostenido.

Ha destacado que "el voto de la derecha y la extrema derecho no crece, se lo reparten entre ellas, lo que puede cambiarlo todo es la movilización", y ha apelado a las personas que dudan pero que creen que las cosas pueden ser diferentes.

Y ha concluido: "Yo sigo aquí. Con las mismas convicciones, más experiencia y todas las ganas de seguir luchando. Nos encontramos haciendo campaña".

A pesar de que no repetirá como candidata a las elecciones, tampoco lo hará uno de los actuales portavoces de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, Vidal continuará siendo portavoz de los Comuns.

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