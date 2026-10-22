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99-113. El Real Madrid, con récord de triples en un duelo de Euroliga, derrota al Maccabi

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Carlos Mateos Gil

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El Real Madrid dio este jueves continuidad a su voracidad desde el perímetro y, días después de lograr su récord de triples en un partido de la Liga Endesa ante el Surne Bilbao Basket con 20, replicó plusmarca en la Euroliga haciendo 21 contra el Maccabi de Tel Aviv en Belgrado, en una noche en la que el base argentino Facundo Campazzo recuperó su mejor versión (21 puntos y 28 dígitos de valoración)

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Después de equilibrar el 0-3 con el que había empezado la temporada en la máxima competición europea, algo nunca antes visto en lo negativo, el conjunto blanco afrontaba su primera opción de sumar más triunfos que derrotas ante un rival que últimamente se le atragantaba cuando ejercía como visitante.

Hubo igualdad en el arranque, repartiéndose unos y otros de forma salomónica los veinte primeros puntos del partido. A partir de ahí, un 9-2 en favor de los locales abrió una brecha, sustentado en su acierto habitual en los lanzamientos de corta y media distancia, estadística en la que destacan este curso.

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Un triple de Campazzo, en sus destellos primitivos en pista, evitó el daño mayor para un bando madridista que encontraba en el dominio absoluto del rebote en aro contrario el mejor arma para contrarrestar el acierto en el tiro de dos de su oponente (83.3% durante el cuarto de salida).

Aún así no pudo evitar que los 'macabeos' se escaparan hasta los quince de ventaja ya en el segundo acto, a pesar de dos tiros exteriores seguidos transformados desde las esquinas por Nick Smith Jr. y Mika Jantunen. No fueron zarpazos aislados, pues el Real Madrid empezó a sentirse cómodo desde el perímetro, tanto que acabó con un 8 de 13 entre el minuto 10 y 20 que le permitió llevar pareja la contienda al descanso (52-51, m.20).

Dos de ellos llevaron la firma de Timothé Luwawu-Cabarrot. El francés se soltó de las ataduras de las expectativas incumplidas para mostrar una de sus mejores actuaciones de esta campaña secundado por Campazzo, que también tenía pendiente una noche de buenas cifras que hiciera justicia al trabajo 'sucio' que le toca hacer muchas veces.

El argentino fue clave en el parcial de 0-9 que terminó de impulsar a los suyos, coincidiendo con dos minutos y medio de sequía del Maccabi. Así, los de Pedro Martínez alcanzaron la media hora de juego con ocho puntos de renta favorable y un 15 de 31 en triples en una mítica Sala Pionir de Belgrado con poca entrada, quizás porque en paralelo se jugaba el histórico derbi de la ciudad serbia entre el Partizan y el Estrella Roja.

Con todo bien encarrilado, fue Andrés Feliz el que monopolizó la producción ofensiva de los foráneos en el amanecer del cuarto definitivo, hasta que hubo un ligero acercamiento de los de amarillo. Fue un espejismo porque un triple de Chuma Okeke, liberado tras mover el balón el equipo de forma casi hipnótica, finiquitó cualquier atisbo de remontada. A partir de ahí, volvió a disfruta el plantel español y engordó sus cifras desde la larga distancia hasta hacer historia, sumando además el quinto partido de los últimos siete por encima de los 110 puntos.

- Ficha técnica:

99 – Maccabi Rapyd Tel Aviv (30+22+21+26): Wallace (3), Madar (14), Hoard (10), Brissett (10), Theis (9) -cinco inicial-; Clark III (20), Sorkin (5), Dibartolomeo (5), Leaf (2), Colson (19), Bacot (2), Rayman (-).

113 – Real Madrid (23+28+30+32): Maledon (11), Feliz (18), Jantunen (6), Okeke (6), Tavares (11) -cinco inicial-, Smith Jr. (5), Campazzo (21), Pradilla (2), Luwawu-Cabarrot (15), Abalde (15) y Jones (3).

Árbitros: Milan Nedovic (Eslovenia), Saulius Racys (Lituania) y Rain Peerandi (Estonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la séptima jornada de la Euroliga disputado en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado. EFE

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