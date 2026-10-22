1-2. Javi Rodríguez endereza al Celta, que remonta al Celtic

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Vigo, 22 oct (EFE).- Un doblete del defensa Javi Rodríguez en apenas tres minutos, entre el 68 y el 71, mantiene vivo el sueño europeo del Celta tras doblegar este jueves al Celtic, que se había adelantado en el arranque del segundo tiempo con un tanto del alemán Mika Baur.

El Celta estuvo nulo en ataque hasta que fue golpeado por el equipo escocés. Abusó del paso horizontal y le faltó profundidad ante un rival al que, quizá consciente de su inferioridad, no le importó encerrarse en su campo.

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Ni con Iago Aspas en el campo el Celta generó peligro en todo el primer tiempo. No tuvo más que una mala definición de Javi Rueda tras una buena jugada colectivo y dos remates de Ferran Jutglà en la recta final del primer acto. Su consuelo fue que el Celtic solo remató entre los tres palos con un cabezazo muy centrado del colombiano Camilo Durán que Radu detuvo sin dificultades.

Al Celta le faltaba ambición, y nada más arrancar el segundo tiempo fue golpeado por el conjunto escocés. De una pérdida del uruguayo Sebastián Cáceres nació la jugada del gol local: un centro del internacional egipcio Haissem Hassan, tras marcharse de Marcos Alonso, lo finalizó el alemán Mika Baur llegando desde segunda línea para batir a Radu.

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El 1-0 obligó a estirarse a los de Giráldez, que casi empatan un par de minutos después: Aleix Febas finalizó mal una gran jugada colectiva. También el Celtic pudo ampliar su renta antes de llegar a la hora de juego. Lo evitó Radu con una gran parada al tiro del sueco Benjamin Nygren.

El partido de Celtic Park estaba describiendo a la perfección la crítica situación que atraviesa el Celta, incapaz de encontrar soluciones a las bajas de Miguel Román y Borja Iglesias. El mediocentro era fundamental para Giráldez en la medular, y el internacional español aporta mucho más que goles a un equipo que, tras la marcha este verano de Mingueza y Fer López, carece de un futbolista desequilibrante porque Aspas está lejos de su mejor nivel.

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Justo después de que el central Liam Scales estrellara su cabezazo en el larguero, tras otro gran centro desde banda derecha de Hassan, el entrenador del Celta movió ficha: Moriba y Swedberg sustituyeron a Burcio y Aspas.

Pero a falta de fútbol, la estrategia rescató al equipo gallego. Una falta lateral ejecutada por Hugo Álvarez la cabeceó de manera sensacional Javi Rodríguez. El central, que ya había sido decisivo ante el Alavés con una asistencia y un gol, salía nuevamente al rescate del Celta. Tres minutos después, con un potente disparo desde la frontal, el canterano volteaba el marcador con su segundo tanto.

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Los goles celestes noquearon al Celtic. Martin O’Neill refrescó su once, pero su equipo solo amenazó con un balón colgado al área que finalizó Colby Donovan en el minuto 84.

Ficha técnica:

1 - Celtic: Johnstone; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur (Tounekti, min.79); Haissem Hassan (Hogh, min.73), Nygren, Osmand (Forrest, min.58); y Camilo Durán (Sorensen, min.79).

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2 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda (Antañón, min.85), Febas, Burcio (Moriba, min.63), Carreira; Aspas (Swedberg, min.63), Hugo Álvarez (Javi Galán, min,85) y Jutglá (Pablo Durán, min.77).

Goles: 1-0, min.47: Baur. 1-1, min.68: Javi Rodríguez; 1-2, min.71: Javi Rodríguez.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria). Amonestó a Camilo Durán (min.23), al entrenador Martin O’Neill (min.67), Scales (min.85), Sorensen (min.88) y Donovan (min.91) por parte del Celtic.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Europa disputado en Celtic Park. EFE

Dmg/jl